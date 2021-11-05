«الزمالك يعاني أمام الأهلي منذ 1926».. سداسيات الأحمر لم تكن فقط عام 2002

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لا تزال حلقة نتائج قطبي الكرة المصرية محل جدال بين الجماهير، وهو الأمر الذى تجدد مؤخرًا عندما ظهرت وثيقة جديدة تعود لعام 1926 تثبت فوز الأهلي على الزمالك بنتيجة 6/0.

دوت الخليج

الأهلي يسحق الزمالك عام 1926

ونتيجة الـ 6/0 ظلت ثابتة لسنوات فى وجدان الكثير من الجماهير الأهلاوية، حيث تحقق الأمر فى ألفينات القرن الحالي.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تبادل جماهير القطبين العديد من الأوراق التاريخية القديمة التى ترصد نتائج تلك المباريات الثنائية، حيث ظهرت وثيقة جديدة تعود لجريدة الألعاب الرياضية تشير إلى فوز الأهلى على الزمالك بنتيجة 6/0 فى عام 1926.

الأهلي يفوز على الزمالك عام 1926

وترتقب الجماهير المصرية بشغف لقاء القطبين اليوم، حيث يستضيف نادي الزمالك غريمة التقليدى «الأهلى» فى مباراة صعبة، خلال الدور الأول.

وكان النادي الأهلي قد حقق فوزه الثالث على فريق البنك الأهلي، الأسبوع الماضي حيث فاز بنتيجة 1/0، ويضم ما بين صفوفه العديد من العناصر المميزة، وأيضًا الزمالك الذى يضم لاعبين على مستوى عالي.