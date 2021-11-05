وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات

جدة - نرمين السيد - ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الأول لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات المشكل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2656 لسنة 2021، وذلك بحضور الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى للجهاز ونائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس، وذلك لعرض كل الأنشطة التى يقوم الجهاز بتنفيذها وخطة عمله خلال الـ 6 شهور إعتبارا من أول أكتوبر 2021 وعرض الهيكل التنظيمى للجهاز الذى سيتم اعتماده من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ليتم بعد ذلك عرضه على مجلس الإدارة لاعتماده.





وتضمن الاجتماع عرض ملخص ما تم تنفيذه من إجراءات مالية بعد إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2021، إّ تم إعتماد الحساب الختامى للعام المالى 2020 - 2021، وشهدت الجلسة أيضا عرض الموازنة المالية للجهاز للعام المالى 2021-2022 بعد تصديقها من مجلس النواب. ووافق أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد خطة العمل فى الفترة المقبلة، كما وافق أعضاء المجلس على قبول الإهداء المقدم من جهاز شؤون البيئة لبعض أصول مشروع إدارة المخلفات الطبية والإليكترونية. ووجهت وزيرة البيئة رئيس مجلس الإدارة بضرورة دعوة لجنة الاستدامة المالية لمنظومة المخلفات للإنعقاد وذلك لوضع آليات تحصيل مقابل مراجعة كراسات الشروط والعقود الخاصة بتقديم خدمات المخلفات البلدية، ومتابعة تنفيذها والإشراف عليها.

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