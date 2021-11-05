أوقاف الأقصر تدعم المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية ضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - وأوضح عبد الدايم - فى بيان اليوم الجمعة - أن المديرية قامت بفرش 16 مسجدا وإحلال وتجديد 10 مساجد أخرى، بجانب توزيع 17980 كيلو لحوم من لحوم الأضاحى على المستحقين، مؤكدا أنه تم إحلال وتجديد عدد 6 مساجد وجارى العمل فى عدد 4 مساجد.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن المديرية قدمت دعم للمرة الثانية على التوالى للأئمة والدعاة بالمحافظة، عبر توفير 150 زيا أزهريا و100 عمامة أزهرية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف برعاية الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، موجها شكره لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون فى سبيل إنجاز هذا الأمر سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يعم على مصر بالخير والفلاح.