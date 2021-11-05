تحذيرات.. الأرصاد: المرتفع السيبيرى السبب فى استقرار الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - أكد خبراء الأرصاد الجوية، أن السبب فى استقرار الأحوال الجوية خلال تلك الفترة والتى ستستمر لعدة أيام قادمة هو المرتفع السيبيرى القوى، بقيم ضغطية مرتفعة للغاية فى مركزه تقترب من 1050 مليبار والذى يمتد حتى مصر ومناطق من ليبيا وشبه الجزيرة العربية.





وتشهد مختلف المحافظات المصرية اليوم طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، وفى أول الليل يسود طقسًا مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

وأكد الخبراء، أن من سمات فصل الخريف وجود فرق كبير بين درجة الحرارة العظمى والصغرى قد يصل إلى 10 درجات، لذلك يكون الطقس لطيف فى الساعات الأولى من الليل، بينما يكون باردا فى الساعات المتأخرة من الليل حتى الصباح الباكر.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية، من تخفيف الملابس ليلاً لأن النهار كان حار، لذلك لا ينبغى أن ينخدع المواطنين باختلاف درجات الحرارة بين الليل والنهار؛ لأن تلك التقلبات الجوية يصاحبها الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا خلال تلك الفترة.

وأكد الخبراء أنه يبدأ فصل الشتاء فلكيا فى 21 ديسمبر، وبالتالى يكون ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة فى هذا الموعد هو التوقيت المناسب.

ونصح خبراء الأرصاد بارتداء الملابس الخريفية خلال هذه الأيام، وهى عبارة عن سُترة خفيفة خلال ساعات النهار الباكر والمتأخرة من الليل، لأن فى تلك الفترة يكون الطقس مائل للبرودة على مناطق وبارد على بعض المناطق الأخرى.

كما كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ظواهر الأحوال الجوية فى الفترة المقبلة، مؤكدين أنه ستظهر شبورة مائية فى فترات الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، وتؤدى لانخفاض فى الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.