الهجرة: مدرسة مصرية بكندا تفوز بلقب الأفضل للعام الثالث على التوالى

جدة - نرمين السيد - هنأت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فريق مدرسة فيلوباتير المصرية فى كندا بمناسبة حصول المدرسة على لقب أفضل مدرسة فى مدينة ميسيساجا بمقاطعة أونتاريو، وذلك لعام 2021 للمرة الثالثة على التوالى، بعد منافسة مع خمس مدارس كندية أخرى.





وقالت السفيرة نبيلة مكرم فى بيان اليوم الجمعة: "نشعر بالفخر بأن تحقق مدرسة مصرية بالخارج هذا النجاح والتميز بما يرفع اسم مصر عاليًا حول العالم، وذلك بفضل جهود أبناء الوطن فى كندا ودورهم الملموس والمؤثر فى مجتمعهم، ما يؤكد على أن (مصر تستطيع)". من جانبها، أكدت فيبى وصفى مديرة المدرسة أن هذا النجاح الذى تحقق هو هدية يقدمونها لمصر وطنهم، لافتة إلى أن المدرسة حصدت هذا اللقب بفضل جهود أبنائها من الجالية المصرية فى عدد من الأعمال الخيرية والتطوعية والدعم الذى قدموه إلى أهاليهم فى مصر خلال فترة جائحة (كوفيد-19) العالمية وأيضًا داخل كندا.

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