/659865/تنظيم-مبهر- رابطة-الأندية-تقود-القمة-نحو-نجاح-استثنائي

منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، ويرصد موقع دوت الخليج لمتابعيه أجواء انطلاق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتى من المرتقب أن تبدأ فى الثامنة مساءًا.

دوت الخليج

«تنظيم مبهر»

العديد من المشاهد المبهرة التى غلبت على الاستعداد لمباراة القمة الـ 123، بما يبشر بخروج لائق يشرف الكرة المصرية اليوم.

وخلال الأيام الماضية، سعت رابطة الأندية، التى يقودها النائب أحمد دياب، إلى تقديم القمة المرتقبة بين الأهلى والزمالك فى أفضل إطار، سواء من حيث التنظيم أو البرامج المتفق تنفيذها.

وفى شكل استثنائي، ظهر استاد القاهرة الدولي الذى يحتضن قمة اليوم فى أبهى صورة، حيث لوحظ درجة عالية من الانضبط والالتزام فى تطبيق الاجراءات الاحترازية تجنبًا لعدم إنتشار فيروس كورونا، حيث تم تنظيف كامل للاستاد.

وفى لافتة إنسانية، تستعد فرقة من المكفوفين للانضمام للمشاركة حفل بدء القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك.

هذا وكانت شركة "تذكرتي" عن أبواب دخول الجماهير في مباراة اليوم عبر الصفحة الرسمية كالتالي: "جماهير كرة القدم الكرام يرجي العلم ان دخول مشجعي نادي الزمالك سيكون من بوابه "شارع النصر" و دخول مشجعي نادي الأهلي سيكون من بوابه "آل رشدان".