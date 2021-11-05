/659861/بالصور-وصول-فرقة-العزف-للمكفوفين-قبل-مشاركتهم-في-حفل-لقاء-الأهلي-والزمالك

تواجدت فرقة العزف للمكفوفين في ستاد القاهرة الدولي قبل انطلاق صافرة بداية المباراة بساعات قليلة، لتجهيز المعدات بالتنسيق مع المشريف باستاد اللقاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وظهر فريق العزف للمكفوفين قبل مشاركتهم في حفل لقاء الأهلي والزمالك، في جانب ملعب اللقاء بملابس بسيطة وتوحي للتاريخ الفرعوني.

ومن الجدير بالذكر يشارك فريق العزف للمكفوفين في حفل وتقديم مباراة القمة الـ 123 بين الأهلي والزمالك، والتي تجمعهم في لقاء الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي والزمالك، في تمام الساعة الثامنة مساء، في لقاء الأسبوع الثالث من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويشهد ملعب القاهرة الدولي على لقاء اليوم، والتي تجمع بين الفريقين في مختلف البطولات والمواجهات للمرة الـ 123، والتي تصير وتحرك كل محبي كرة القدم من مختلف البلاد.

وتبث المباراة على شبكة قنوات أون تايم سبورت اتش دي، بتعليق صوتي كلا من الدولي المصري مدحت شلبي، على القناة الصوتيه الأولى، وحاتم بطيشة على القناة الصوتية الثانية.

ويدخل الفريقين اليوم وهما متساويان في رصيد النقاط، ولكن النادي الأهلي يتقدم في المركز الثاني بفارق الأهداف، في حين يأتي الزمالك خلفه في المركز الثالث بفارق هدف.

طاقم حكام مباراة القمة 123:

محمد عادل حكما للساحة

أحمد حسام طه ويوسف البساطي مساعدان

أمين عمر حكما رابعا

أحمد الغندور حكما للفيديو

عبد العزيز السيد مساعدا حكم الفيديو

سامي هلهل مساعدا احتياطيا

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود حمدي الونش، محمود علاء، محمد عبد الشافي

خط الوسط: إمام عاشور، طارق حامد، يوسف أوباما

خط الهجوم: عمر السعيد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد شريف، بيرسي تاو، محمد مجدي أفشة