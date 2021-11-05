«اكتمال النصاب».. آخر أخبار انتخابات نقابة المهن التمثيلية اليوم 5-11-2021

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أعلن القائمون على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية، عن اكتمال النصاب القانوني للانتخابات وهي بنسبة 10٪ من عدد الأعضاء وهم 250 عضوًا.

دوت الخليج يرصد أحدث مستجدات انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية.

انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي

انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية، يرأسها دكتور أشرف زكي و بحضور المرشحين داخل نادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم.

و يتنافس 15 مرشحًا على 6 مقاعد منهم أحمد سلامة، أيمن عزب، منير مكرم، عزوز عادل، ومهندس الديكور وائل عبد الله، والذين اختارهم أشرف زكي لجهودهم وعطائهم في خدمة أعضاء النقابة خلال الفترة السابقة، ومن المقرر أن تنتهي الإنتخابات في تمام الساعة الخامسة مساءً.

قائمة المشاركين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية

و حرص عدد كبير من نجوم الفن على الحضور للأدلاء بأصواتهم خلال انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية ليكتمل بذلك النصاب القانوني للانتخابات، من بينهم هالة فاخر لبلبة، محمود حميدة، عفاف رشاد، محمد أبو داوود، أحمد حلاوة، سامي مغاوري، عبد الله مشرف، إيمي طلعت زكريا، أحمد صيام.

عقوبة من يتخلف عن المشاركة في انتخابات النقابة اليوم

وكان أكد أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن النقابة فرضت 200 جنيه لأى عضو يتخلف عن المشاركة والإدلاء بصوته فى انتخابات النقابة، مؤكدًا أنه يثق فى حضور أعضاء النقابة، خاصة أن جميعهم حريص على اختيار ممثليه فى النقابة بنفسه من أجل مستقبلها، والحرص على استمرار الخدمات التي تقدمها ومجلس إدارتها لأعضائها، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده بنادى نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم.

أشرف زكي يشيد بالرئيس السيسي والمتحدة اللإعلامية

على الصعيد الآخر، أشاد أشرف زكي خلال المؤتمر الصحفي بالرئيس عبد الفتاح السيسي مشيرا بأنه أول رئيس على مستوى العالم يهتم بملف التأمين الصحي للفنانين، وتابع: “بطمن نفسي وبطمن زملائي أن هناك رئيسًا يهتم بنا وبمصالحنا، تقديرًا من الرئاسة لدور الفنان فى مصر، خاصة أننا فقدنا أساتذة قدموا العديد من الأعمال فى مصر”.

كما حرص على توضيح أهمية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فقال أن الشركة المتحدة تعطي أعضاء النقابات حقها، والشركة المتحدة طلبت مني إن أي فنان سواء عضو أو غير عضو، التكفل برعايته وتوفير الدعم لهؤلاء الفنانين من جانبهم آيضا.

وكان قد أكد أن نقابة المهن التمثيلية قامت بأعظم مشروع علاج طبي على مستوى نقابات جمهورية مصر العربية، وأيا كانت التكلفة المادية تنحملها النقابة فقال: “كانت هناك جلسات مشروع التأمين، ومعاشنا ضعيف فى حدود 700 جنيه، وعلى الرغم من أننى غير راض عن هذا المعاش، إلا أنه فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتعديلات أعتقد أن المعاش سيتم تعديله فيما بعد”.