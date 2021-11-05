/659863/مباراة-القمة-123-تذكرتي-تعلن-عن-أبواب-دخول-جماهير-الأهلي-والزمالك

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك بعد ساعات تحديداً في الثامنة مساءاً بستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز في ديربي مبكر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقام المباراة بحضور جماهيري لأول مرة منذ فترات كبيرة وهو المميز الديربي اليوم، حيث كانت تقام اللقائات بدون حضور جماهيري، وأخر حضور للجماهير بمباراة القمة كان لقاء السوبر المصري 2019 بملعب برج العرب وأنتهت نتيجته بفوز الأهلي 3/2.

جمهور مباراة القمة 123

ويشهد اللقاء حضور 2000 مشجع تقسم ألف لكل فريق، بعدما أعلنت رابطة الأندية عن حضور الجماهير في الدوري العام هذا الموسم بعد حصول الموافقات الأمنية.

وأعلنت شركة "تذكرتي" عن أبواب دخول الجماهير في مباراة اليوم عبر الصفحة الرسمية كالتالي: "جماهير كرة القدم الكرام يرجي العلم ان دخول مشجعي نادي الزمالك سيكون من بوابه "شارع النصر" و دخول مشجعي نادي الأهلي سيكون من بوابه "آل رشدان".

نتمني لكم جمعياً مبارة رائعة!"

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود حمدي الونش، محمود علاء، محمد عبد الشافي

خط الوسط: إمام عاشور، طارق حامد، يوسف أوباما

خط الهجوم: عمر السعيد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد شريف، بيرسي تاو، محمد مجدي أفشة

قائمه الأهلي لمواجهة نادي الزمالك :

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – بدر بانون – علي معلول – محمد هاني - أكرم توفيق – كريم فؤاد

خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية – عمار حمدي - حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – لويس ميكيسون – أحمد حمدي عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – حسام حسن.

قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل ، محمد عواد .

الدفاع : محمود علاء ، محمود حمدي "الونش" ، محمد عبد الغني ، حسام عبدالمجيد ، عبدالله جمعة ، حمزة المثلوثي ، أحمد فتوح ، محمد عبد الشافي .

الوسط : طارق حامد ، محمود عبد العزيز ، إمام عاشور ، محمد أشرف "روقا" ، يوسف إبراهيم "أوباما" ، إسلام جابر ، أحمد سيد "زيزو" ، محمد أوناجم ، مصطفى فتحي ، أشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد ، سيف الدين الجزيري