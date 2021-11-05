/659864/مباراة-القمة-123-20-كاميرا-وتقنيات-حديثة-لنقل-لقاء-الأهلي-والزمالك

تقام بعد ساعات قليلة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسيتم بث مباراة القمة الليلة بتقنية 4K و20 كاميرا بالإضافة إلى واير كام وكاميرا درون، على أن يتولى إخراج المباراة المخرج محمد نصر، وذلك لأهمية اللقاء حيث يعد الديربي الأقوى عربياً وأفريقيا والمصنف من أفضل ديربيات العالم.

ويشهد اللقاء حضور 2000 مشجع تقسم ألف لكل فريق، بعدما أعلنت رابطة الأندية عن حضور الجماهير في الدوري العام هذا الموسم بعد حصول الموافقات الأمنية.

وتبث المباراة على شبكة قنوات أون تايم سبورت اتش دي، بتعليق صوتي كلا من الدولي المصري مدحت شلبي، على القناة الصوتيه الأولى، وحاتم بطيشة على القناة الصوتية الثانية.

ويدخل الفريقين اليوم وهما متساويان في رصيد النقاط، ولكن النادي الأهلي يتقدم في المركز الثاني بفارق الأهداف، في حين يأتي الزمالك خلفه في المركز الثالث بفارق هدف.

طاقم حكام مباراة القمة 123:

محمد عادل حكما للساحة

أحمد حسام طه ويوسف البساطي مساعدان

أمين عمر حكما رابعا

أحمد الغندور حكما للفيديو

عبد العزيز السيد مساعدا حكم الفيديو

سامي هلهل مساعدا احتياطيا

قائمه الأهلي لمواجهة نادي الزمالك :

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – بدر بانون – علي معلول – محمد هاني - أكرم توفيق – كريم فؤاد

خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية – عمار حمدي - حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – لويس ميكيسون – أحمد حمدي عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – حسام حسن.

قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل ، محمد عواد .

الدفاع : محمود علاء ، محمود حمدي "الونش" ، محمد عبد الغني ، حسام عبدالمجيد ، عبدالله جمعة ، حمزة المثلوثي ، أحمد فتوح ، محمد عبد الشافي .

الوسط : طارق حامد ، محمود عبد العزيز ، إمام عاشور ، محمد أشرف "روقا" ، يوسف إبراهيم "أوباما" ، إسلام جابر ، أحمد سيد "زيزو" ، محمد أوناجم ، مصطفى فتحي ، أشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد ، سيف الدين الجزيري