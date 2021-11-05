اليوم .. انطلاق مسرح الشارع «2 كفاية»  بقرى حياة كريمة

يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة لمواجهة المُشكلة السـكانية والتى تمثل أحد أهم التحديات التى تعوق مسيرة التنمية، وفى سياق قيام وزارة التضامن الاجتماعى بدورها فى فى المساهمة فى الحد من الزيادة السكانية من خلال مشروع "2 كفاية" الذى تم إطلاقه منذ عام 2018.
ومن المقرر، تنفيذ هذا العرض المسرحى بقرى حياة كريمة كإحدى التدخُّلات الرئيسية التى تتخذها الحكومة من أجل تحقيق رؤيتها فى تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة فى قرى حياة كريمة، وتضمين هذه التدخلات مكوناً سكانياً لتغيير الممارسات الخاطئة ولتعزيز القيم الإنجابية والسلوكية الجيدة.
ويطرح العرض المسرحى العديد من التأثيرات السلبية الناتجة عن كثرة الإنجاب، وذلك من خلال طرح مواقف جاذبة للمُشاهد تجعله يُفكّر فى الرسائل دون افتعال وتجنب أساليب الوعظ والتخويف.
ويركز العرض على العديد من المفاهيم الاجتماعية المغلوطة التى تدفع العديد من العائلات نحو زيادة الإنجاب بطريقة كوميدية خفيفة وجذابة ومقبولة تصل بسهولة إلى المشاهد، بهدف رفع الوعى وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة مع التأكيد على حقوق الأطفال فى الرعاية الكافية والخدمات الأسرية والاجتماعية المتكاملة.
وستبدأ عروض مسرح شارع "2 كفاية" فى محافظة أسوان بقريتين من قرى حياة كريمة وهما السباعية، والشراونة، وتنتهى العروض فى 27 نوفمبر بقريتى الأبعدية الجديدة، والكنايس وهما من قرى حياة كريمة بمحافظة البحيرة.
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