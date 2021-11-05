صور.. اكتشاف أجزاء من معبد الملك نختنبو الأول بالمطرية

جدة - نرمين السيد - كشفت البعثة الأثرية المصرية الألمانية، والعاملة بمنطقة آثار المطرية، عن العديد من كتل البازلت والتى تمثل أجزاء من الواجهة الغربية والشمالية لمعبد الملك نختنبو الأول "380-363 قبل الميلاد"، بالإضافة إلى امتداد للمعبد من الناحية الشمالية ربما ليربط معبد نختنبو بالمحور الرئيسى للمعبد.





وقال الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هذا الكشف جاء أثناء قيام البعثة بأعمال الحفر الأثرى بمركز معبد هليوبليس الكبير فى منطقة أثار المطرية.

وأشار إلى أن البعثة عثرت أيضا على العديد من الكتل التى تمثل أقاليم مصر السفلى ومن بينها المنظر الذى يمثل إقليم هليوبليس، بالإضافة إلى مناظر لأقاليم مصر السفلى الأخرى.

من جانبه، قال الدكتور أيمن عشماوى رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار ورئيس البعثة من الجانب المصرى، إن النقوش التى على هذه الأحجار تذكر عامى 13 و14 "366/365 قبل الميلاد"، من حكم الملك نختنبو بالإضافة إلى الأبعاد والمواد المستخدمة فى هذا المعبد، كما يوجد أيضا عدة كتل لم يكتمل نقشها وتشير إلى أنه على ما يبدو لم تتم أية أعمال تزيين للمعبد بعد وفاة الملك نختنبو الأول عام 363 قبل الميلاد.

وقال الدكتور ديتريش راو رئيس البعثة من الجانب الألمانى، إن العناصر المعمارية الأخرى تشهد على مشاريع بناء للملك رمسيس الثانى "1279-1213" والملك مرنبتاح "1213-1201 قبل الميلاد" والملك أبريس "589-570 قبل الميلاد" كما يظهر نشاط الرعامسة أيضا من خلال قطع تطعيم النقوش منها جزء من وجه من حجر الجاسبر من أوائل الأسرة التاسعة عشر "حوالى 1300 قبل الميلاد" وجزء من تمثال لسيتى الثانى "1204-1198" تضيف إلى الأدلة على نشاط هذا الملك من أواخر الأسرة التاسعة عشر فى هليوبوليس.

وأضاف: "تم دراسة محور المعبد فى اتجاه الغرب حيث تشير الأدلة المتفرقة إلى وجود مبانى من الدولة الوسطى، والأسرة الثانية والعشرين أوسوركون الأول، 925-890 قبل الميلاد، ومقصورة للإله شو والإلهة تفنوت من عصر الملك بسمتيك الثانى 595-589 قبل الميلاد، وكذلك أجزاء من تمثال لرمسيس الثانى، وجزء من تمثال البابون، وقاعدة تمثال وأجزاء من مسلة من الكوارتزيت لأسوركون الأول وأجزاء من منشآت العبادة مثل مائدة قرابين لتحتمس الثالث ، 1479-1425 قبل الميلاد".

وأوضح الدكتور أيمن عشماوى، أن هذه الاكتشافات تشير إلى الدعم الملكى المستمر والاستثمار فى معبد الشمس والإله الخالق فى هليوبليس.

كما قدمت أعمال التنقيب أدلة إضافية على الأسرة الثلاثين والعصر البطلمى فى المنطقة من خلال نماذج تمارين النحت وكذلك قوالب الحجر الجيرى للنقوش والقوالب لإنتاج تماثيل الاوشابتى التى تشهد على أنشطة الورشة قبل أن تختفى جميع الأدلة على وجود نشاط للمعبد خلال العصر الرومانى.