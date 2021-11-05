جامعة القاهرة تحقق نتائج متميزة فى تصنيف US News الأمريكى

جدة - نرمين السيد - أظهرت نتائج التصنيف الأمريكى US News لعام 2021، تطور أداء جامعة القاهرة ليس فى التصنيف العالمى للجامعات فقط بل شمل هذا أيضًا ترتيبها فى التخصصات العلمية العالمية الأشهر فى العالم.





وتقدم ترتيب جامعة القاهرة فى العديد من التخصصات العلمية على المستوى العالمى بنسبة 40%، وتطور عددها ليصبح 14 تخصصًا، وجاءت جامعة القاهرة ضمن أول 100 جامعة فى بعض التخصصات وضمن افضل 200 جامعة عالمية فى عدة تخصصات اخرى لتكون بين أفضل 1% من جامعات العالم.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تقدمت على جامعات أوروبية وآسيوية فى عدد من التخصصات، وجاء ترتيب جامعة القاهرة فى تخصص الصيدلة فى المركز 54 عالميًا، وفى تخصص الرياضيات فى المركز 195 لأول مرة، وبالتالى سبقت جامعات عالمية مرموقة مثل جامعة هلسنكى بفنلندا، وأكاديمية العلوم بجامعة الصين، وجامعة مانشستر بانجلترا، كما تقدمت على الجامعات العربية والإفريقية، مشيرًا إلى أن تخصص الهندسة جاء فى المركز 247 على المستوى العالمي، وتخصص الطب جاء فى المركز 269 على مستوى العالم طبقا لما نشره المصنف الامريكى بهذه الشاشة الموجوده بموقع المصنف فى اكتوبر 2021.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن تصنيف US News الأمريكى يستند على عدة معايير تركز فى الأساس على النجاح الأكاديمى للجامعات، بما فى ذلك السمعة المحلية والعالمية، والبحوث المنشورة بكل عام وأثرها، والتعاون الدولى، ومنح درجة الدكتوراه، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة حققت على مدار الـ 4 سنوات الأخيرة تقدمًا غير مسبوق فى التصنيفات الدولية، واحتلت موقع الصدارة على مستوى الجامعات المصرية والأفريقية فى العديد من التصنيفات، واستطاعت أن تحقق منافسة قوية مع الجامعات العالمية الكبرى بل تتفوق على العديد منها وذلك فى إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى تحقيق التميز العلمى فى جميع القطاعات والتخصصات، ومواكبة التغيرات العلمية والتكنولوجية وتحقيق التنافسية فى أسواق العمل الإقليمية والعالمية وفق معايير الجودة الشاملة.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة وضعت رؤية جديدة للعمل الأكاديمى منذ أغسطس 2017 بما يتماشى مع المتطلبات العالمية، من خلال الاهتمام بتطوير ودعم منظومة البحث العلمي، والارتقاء بمستوى مخرجات المنظومة التعليمية، بهدف رفع القدرة التنافسية للجامعة عالميًا، والارتقاء بسمعتها الدولية وتقدمها فى التصنيفات العالمية فى جميع التخصصات العلمية، بما يساهم فى تحسين السمعة العالمية للتعليم العالى المصرى، وزيادة السياحة التعليمية من خلال جذب الطلاب الوافدين، وزيادة فرص خريجى الجامعة فى الحصول على فرص عمل محلية ودولية.