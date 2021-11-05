التضامن تعلن توظيف متطوعات بمكافأة شهرية من الرائدات المجتمعيات

جدة - نرمين السيد - وجاءت الشروط كالتالى:- عمر المتقدمة بين 21 - 35 سنة، حاصلة على مؤهل عالى أو متوسط حد أدنى، الرغبة فى العمل العام ومساعدة الأسر لتحقيق الحياة الكريمة، تتمتع بشخصية قيادية وبالقدرة على الاقناع وبالحفاظ على السرية، تُحسِن استثمار الخدمات والإمكانات المتوافرة فى البيئة المحيطة "يفضل امتلاك خبرات سابقة فى التوعية المجتمعية"، لديها مهارة التعامل مع التكنولوجيا "هاتف ذكى – تابلت".

ويتم التقديم مـن خـلال الموقع الإلكترونى للوزارة www.moss.gov.eg أو إرسال رسالة نصية قصيرة "SMS" بكلمـة توظيـف على رقـم 1442 وإرفـاق صـورة مـن الـرقـم القومى، شهادة المؤهـل وشهادة لائقـة طبية لممارسة العمـل.

وسيتم التعاقد سنويًا ويُجدّد بناء على حسن الأداء، ويتراوح العائد الشهرى للرائدة بين 900 - 1300 جنيه طبقا لحجم العمل، إضافة إلى تغطية الرائدة بخدمات التأمين الاجتماعى والرعاية الصحية وبطاقة الدعم السلعى ودعم الخبـز بعـد البحث الاجتماعى.

وأوضحت الوزارة، أن هناك نسبة سيتم قبولها من مستفيدات أسر تكافل الحاصلات على مؤهل عال أو متوسط.