وسط إقبال كبير.. قافلة جامعة طنطا الطبية تواصل أعمالها لليوم الثانى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، إن قافلة الجامعة الطبية الشاملة تواصل أعمالها لليوم الثانى على التوالى بقرية المنيرة مركز الخارجة بالوادى الجديد بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، موضحًا تزايد إقبال الأهالى على القافلة بشكل كبير.





وأضاف ذكى، فى بيان اليوم الجمعة، أن هناك خطة متكاملة لتنفيذ سلسلة من قوافل الجامعة الطبية وتوجيهها إلى القرى والمراكز الأكثر احتياجًا بالغربية لتقديم الرعاية الطبية للمرضى، مشيرًا إلى أن قوافل الجامعة قد وصلت إلى المحافظات الحدودية فى حلايب وشلاتين وأبورمادة ومحافظة مرسى مطروح.

من جانبه، أوضح الدكتور حمدى شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، بدء أعمال القافلة منذ الصباح الباكر اليوم بقرية المنيرة بالخارجة وسط إقبال كبير من الأهالى، وتم تخصيص اليوم لإجراء عدد من العمليات الجراحية للمرضى بمستشفى الخارجة المركزى بالمجان.

من جانبه، أعلن نائب رئيس الجامعة أن القافلة الطبية تضم 15 تخصصًا و29 طبيبًا فى تخصصات "الباطنية – الجراحة العامة – القلب والصدر – الأنف والأذن – المسالك –العظام- الأورام – المخ والأعصاب – النفسية والعصبية – النساء والتوليد – الجلدية – الرمد – الأسنان – الأطفال – التخدير".

وفى سياق متصل، أوضح الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن اليوم الثانى لعمل القافلة بقرية المنيرة شهد إقبالاً كثيفًا وغير مسبوق من المرضى لإجراء الفحوصات بجميع التخصصات الطبية، موضحًا أن القافلة مزودة بأجهزة أشعة حديثة ومعامل إلى جانب مستلزمات العمليات والأدوية ويتم إجراء الجراحات اللازمة بالمجان.