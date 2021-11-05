نصائح جهاز حماية المستهلك قبل الجمعة البيضاء

جدة - نرمين السيد - ونصح الجهاز بالتأكد من طبيعة السلعة وصفاتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ، التأكد من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية، والحرص على طلب فاتورة الشراء حتى فى فترة "العروض" وأثناء استلام المنتج أيضًا.

كما نصح الجهاز، بالتأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات، مقارنة السعر فى أكثر من منصة للمُفاضلة فى السعر والجودة، مراجعة بيانات السلعة ومواصفاتها قبل إتمام عملية الشراء، عدم الإفصاح عن بيانات بطاقة الائتمان خارج منصة الشراء مثال "عبر هاتف أو بريد إلكترونى".

ناشد جهاز حماية المستهلك، جموع المستهلكين بالإلتزام بالحصول على حقوقهم والتأنى أثناء المفاضلة بين السلع والمنتجات والتأكد من جدية العروض والتخفيضات.

وأهاب الجهاز، بجموع "التجار والموردين" ضرورة الالتزام بالقانون وجدية العرض المقدم للمواطن والالتزام بالإعلان عن الأسعار، وأن يكون السعر شامل، مع تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها فى القانون .