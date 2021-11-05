للمزارعين فى المناطق الساحلية والحدودية.. نصائح مهمة للاستفادة من الأمطار

جدة - نرمين السيد - ونصح المركز بالحرث المتعامد لتهيئة الأرض لاستقبال أكبر كميات ممكنة من مياه الأمطار وتخزينها، وكذلك التخلص من الأعشاب والحشائش.

ودعا إلى الاهتمام بمنح الأشجار جرعة سماد متوازنة قبل دخول برد الشتاء مع الاهتمام بالتسميد الفوسفاتى والبوتاسى والعناصر الصغرى للأشجار التى تبادر بالتزهير فور الخروج من السكون مثل الأشجار ذات النواة الحجرية والزيتون.

فى حالة منح الأشجار ريات تكميلية بمياه مرتفعة الملوحة، نصح المركز بمراعاة إضافة معالج ملوحة قوى قبل سقوط الأمطار مع التنبيه على تشغيل الرى باستمرار خلال فترات تساقط الأمطار لمنع حركة الأملاح العكسية فى اتجاه جذور النبات الماصة.

أما بالنسبة للأشجار التى تعتمد على الأمطار بشكل كبير ينصح بإضافة المادة العضوية فى خنادق نصف دائرية فى منطقة محيط ظل الشجرة لضمان تخمر هذه الأسمدة بفعل الأمطار حتى يتثنى للنبات الاستفادة منها مع بداية بوادر الربيع.

كما ينصح بإعطاء الأشجار رشة وقائية تعتمد على أحد المركبات الفوسفورية والزيوت المعدنية قبل سقوط الأمطار للقضاء على الآفات الحشرية الكامنة خلال موسم الشتاء.