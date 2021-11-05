تحالف آسيا والمحيط الهادى يشيد بما حققته دمياط فى مجال التنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - وجه تحالف آسيا والمحيط الهادى لمدن التعلم APLC، الشكر للدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على مشاركتها الفعالة فى الدورة الخامسة لآلية اليونسكو ICLC، واجتماع آسيا والمحيط الهادى الإقليمى APRM، الذى عقد بالتعاون مع مدن التعلم فى آسيا والمحيط الهادى APLC فى جمهورية كوريا فى 27 أكتوبر الماضى.





جاء ذلك خلال الخطاب الوارد عبر البريد الإلكترونى الذى جاء مضمونه "حظيت مشاركة سيادتك تقديرًا كبيرًا، وتمكنًا من اختتام المؤتمر بنجاح، لنستشعر جميعًا بأهمية التعلم مدى الحياة فى العالم، حيث كان المؤتمر نقطة مهمة لتأكيد التضامن بين كل الدول والمناطق المجاورة". وأكد التحالف تطلعه إلى مشاركة محافظ دمياط فى المؤتمرات المخطط تنفيذها مستقبلا، كما أشاد بما حققته محافظ دمياط من خطوات ملموسة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة وتطوير المهارات الأساسية، بالإضافة إلى دعم منهجية التعلم مدى الحياة والذى أدى بدوره إلى فوز مدينة دمياط بجائزة اليونسكو للتعلم مدى الحياة 2021.

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