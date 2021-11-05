ويجز يحيي حفل جوائز الموسيقى الإفريقية في نيجيريا

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يستعد مطرب الراب ويجز، لإحياء الحفل الرسمي لتوزيع جوائز الموسيقى الأفريقية، في العاصمة النيجيرية لاجوس، والمقرر استمرارها في الفترة ما بين 19 و 21 نوڤمبر.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة مغني الراب ويجز في إحياء الحفل الرسمي لتوزيع جوائز الموسيقى الأفريقية.

ويجز يضع بصمته في العروض الغنائية الحية بمشاركة ديزي دروس

ويضع ويجز بصمته المميزة في العروض الغنائية الحية بمشاركة مغني الراب المغربي ديزي دروس والمغربية عبير في افتتاح وختام مهرجان حفل جوائز الموسيقى الأفريقية، الأحد 21 نوفمبر.

جوائز الموسيقى الأفريقية Afrima

وتعد جوائز «الموسيقى الأفريقية» Afrima «أعرق جوائز موسيقية على مستوى القارة السمراء وتأتي تحت رعاية مفوضية الاتحاد الأفريقي، وتفتح بابها للتصويت أمام الجماهير لاختيار نجوم أفريقيا في مجالات أفضل مطرب ومطربة وأفضل ألبوم وأفضل دويتو وأفضل عمل وفنان في مختلف الأنواع الموسيقية كل عام.

وتسلط الضوء على نجوم العالم العربي وفناني شمال أفريقيا باختيار هيئتها 22 فنان وفنانة عربية يتنافسون على 10 جوائز في دورتها السابعة لهذا العام من أصل مايزيد عن 30 جائزة تجمع فنانين من 50 دولة أفريقية.

وتحتدم المنافسة حول أفضل فنانة في شمال أفريقيا بين 10 فنانات عرب، من بينهن روبي وهايدي موسى من مصر عن أغنيتي «حتة تانية» و«تصدق وتآمن بالله»، والتونسية آمال مثلوثي عن أغنية «حلم»، والتونسية لطيفة العرفاوي عن أغنية «الأستاذ»، بجانب منافسة حادة بين خمس مطربات من المغرب، من بينهن الديفا سميرة سعيد عن أغنيتها «مون شيري»، بجانب كل من سلمى رشيد بأغنية «شلونج»، وجيلان بأغنية «شي وقات»، وعبير عن أغنية «يخت»، إضافة إلى منال بنشليخة عن أغنية «عيطو للبوليس»، وندى أزهري عن أغنية «طاح الليل».

10 مطربين عرب يتصارعون على لقب أفضل فنان في شمال أفريقيا

في حين يتصارع 10 مطربين عرب على لقب أفضل فنان في شمال أفريقيا، على رأسهم الهضبة عمرو دياب عن أغنية «يا أنا يا لأ»، بينما يدخل محمد رمضان التحدي في تصنيف أفضل تعاون فني بأغنيته «يا حبيبي» التي قدمها مع العالمي ميتري جيمس، بعد تتويحه بجوائز أفريما منذ عامين كأفضل فنان جماهيريا.

كما تشهد الجوائز منافسة مغربية حادة بين خمسة فنانين، وهم ديزي دروس عن أغنية «نوطا»، وحمزة الفضلي عن أغنية «ويلو»، والحر عن أغنية «حس بيا»، بجانب مسلم عن أغنية «سكاتي»، وزهير البهاوي عن أغنية «سولو دموعي». إضافة إلى الجزائري مو جرين عن أغنية «بيلا»، والجزائري سولكينج عن أغنية «فادا»، والتونسي كلاي بيج عن أغنية «يلعب» بين 19 و21 نوفمبر.

هدف جوائز الموسيقى الإفريقية

ومن جانبه قال مايك دادا Mike Dada، رئيس أفريما، أن جوائز الموسيقى الافريقية تهدف للاحتفاء بالثقافة الموسيقية في القارة السمراء وتكريم إبداع مواهبها الفنية من المطربين والموسيقيين، ونقل إبداعهم ليراه العالم أجمع بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي احتفالا بالإرث الأفريقي الفني، كما كشف أن حفل جوائز هذا العام سيتم إذاعته بشكل حي ومباشر من لاجوس على أكثر من 84 محطة تلفزيونية في 109 دولة حول العالم.

في حين أوضحت جنات حدادي، منسقة الجوائز في شمال أفريقيا، أن اختيار مغني الراب المصري ويجز للمشاركة في إحياء حفلي الافتتاح والختام للجوائز هذا العام جاء تقديرا لما حققه من نجاح جماهيري وفني ملحوظين في وقت قصير مع اعتباره أيقونة التراب راب بشكله العصري الجديد في مصر ويستحق تقديمه للجمهور الأفريقي، مضيفة أن حفل توزيع جوائز أفريما هذا العام يشهد مشاركة متميزة من فناني شمال أفريقية بأكثر من 20 فنانا وفنانة، ولذلك اختارت هيئة أفريما أن تكون العروض الغنائية الحية في الحفل ممثلة من شمال أفريقيا، بمشاركة عبير وديزي دروس من المغرب بجانب ويجز.