/659867/ياسر-حمدي-يكتب-من-يتحمل-مسؤولية-وخسائر-حريق-محطة-جبل-الزيت

في الأربعاء قبل الماضي بتاريخ 27 أكتوبر المنتهي، نشب حريق هائل بمحطة محولات جبل الزيت التي تستوعب كل القدرات المنتجة من مزارع محطات طاقة الرياح بالبحر الأحمر وقدرتها 220 ميجاوات، والتي تقع على طريق رأس غارب الغردقة أمام منطقة رأس شقير، وتعتبر الأكبر من نوعها في مصر والشرق الأوسط.

الحريق المشؤوم نتج عنه خسائر فادحة نتيجة إهمال جسيم من المسؤولين والمقصرين الذين تسببوا في هذا الحادث المؤسف والأليم، وقبل الحديث عن الخسائر المادية التي تتكبدها الدولة المصرية منذ نشوب الحريق وحتى اليوم من خلال توقف كافة توربينات الهواء المولدة للطاقة الكهربائية وتكاليف الإحلال والتجديد، لابد من معرفة كيف تمت السيطرة على النيران الملتهبة التي لولا عناية الله لأكلت الأخضر واليابس وقضت على أعظم مشاريع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر؟.

للأسف الشديد لا توجد منظومة إطفاء بالمحطة، ولا بمنطقة جبل الزيت، بل تم الإستعانة بقوات الحماية المدنية والإطفاء برأس غارب، والتي لم تتمكن بمفردها من إخماد النيران الملتهبة، لولا تدخل عدد من شركات البترول المتواجدة بمنطقة البحر الأحمر وتمكنوا سويًا من السيطرة على الحادث الأليم وإخماد الحريق الضخم، لكن المؤسف أن النيران قد التهمت عددًا من المحولات ولوحة التوزيع الخاصة بالربط على الشبكة الكهربائية الموحدة، وامتدت النيران لتلتهم 6 توربينات بالكامل، والمخزي أن تكلفة التوربينة الواحدة تقدر ب 2 مليون يورو، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا أين إدارة السلامة والصحة المهنية بالمحطة وبموقع هيئة الطاقة المتجددة؟!!.

والحقيقة ومن الواضح وللأسف الشديد من كثرة الحوادث المتكررة أكاد أجزم أن المسئولين عن الأمن والسلامة والصحة المهنية يتغافلون في التعامل مع الأمن الصناعي بجدية، خاصةً في منطقة تقهر فيها الرياح النيران وتحولها إلى بركان ثائر لا يقدر عليه سوى قدرة المولى عز وجل، وهذا واضح في حجم الخسائر المهول نتيجة هذا الإهمال الجسيم، فإلى الآن لم تستطع شركة توزيع الكهرباء من إعادة تشغيل المحطة، على الرغم من وصول محطة متنقلة من شركة توزيع القناة، ومنطقة مرسى علم لتشغيل محطة جبل الزيت بشكل مؤقت لحين استكمال إصلاح الجزء المحترق والمراجعة على باقي المهمات.

وبالرجوع ثانيةً إلى حجم الخسائر الضخمة الناتجة عن الحريق المتسبب فيه إهمال جسيم من مسؤولين وجب محاسبتهم ومعاقبتهم أشد العقاب، نجد أن عدد خلايا 22 ك.ف يتجاوز حاجز الخمسين خلية، كما أن النيران التهمت 6 توربينات تقدر ب 12 مليون يورو، وتقدر الخسائر يومياً بنحو 5 ملايين جنيه تقريبًا بسبب توقف توربينات الرياح عن العمل، فضلًا عن باقي الخسائر العينية التي لم تظهر بعد، والخسائر المهدرة نتيجة نقل معدات ثقيلة وإنشاء محطات متنقلة وخلافة، وخسائر إزالة الحريق التي مازال فريق العمل يسعى لإزالته حتى الآن، وخسائر الإحلال والتجديد باهظة الثمن، فهذا الحريق البشع نتج عنه كارثة حقيقية بكل المقاييس.

ولكي ينم إلى أذهانكم حجم هذه الكارثة إليكم كل المعلومات عن أكبر وأحدث محطة لتوليد الكهرباء من الرياح بمنطقة جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر بقدرة 580 ميجا وات، وهي كالتالى: تحتوي المحطة على منظومة مراقبة الطيور المهاجرة من خلال الرادار ليتم وقف التوربينات عند مرورها وإعادة تشغيلها بعد المرور وهي منظومة تستخدم لأول مرة في العالم وساهمت في الحصول على إشادة من كافة الجهات المعنية بالتزام مصر بمعايير الحفاظ على البيئة - تتكون المحطة من 3 مشروعات - يضم المشروع 390 توربينة رياح - تبلغ القدرة الإجمالية لمحطة رياح جبل الزيت 580 ميجا وات - يضم المشروع الأول 120 توربينة بقدرة 240 ميجا وات تم ربطهم بالشبكة القومية للكهرباء - يضم المشروع الثاني 110 توربينة بقدرة 220 ميجا وات - المشروع الثالث يضم 60 توربينة بقدرة 120 ميجا وات - تبلغ تكلفة محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح حوالي 12 مليار جنيه.

وأعتقد بذلك نمى إلى أذهان الجميع حجم الكارثة الناجمة عن هذا الحريق، وكم الخسائر المالية نتيجة تقصير مسؤول غير ملم بحجم المسؤولية التي وقعت عليه، لكن المهم أن هذه الأزمة كانت ناقوس خطر لمراجعة معايير الأمن والسلامة بباقي المحطات، وكشفت جوانب التقصير والأخطاء الفادحة في منظومة الإطفاء الذاتي، والذي تبين عدم وجوده بالفعل سوى في الجهد العالي، وجهد هذه المحطة متوسط، وبينت تخاذل المسؤولين عن تلك المحطة، لذا أقترح تشكيل لجنة لمعرفة سبب الحريق على وجه السرعة، وتحويل المتسبب إلى النيابة العامة، وتغريمهم قيمة كل التلفيات والخسائر الفادحة حتى يكونوا عبرة لكل العاملين بمحطات الكهرباء، وكفى بنا استهتارًا بمقدرات البلد، وكفانا لجانًا تتشكل ولا تفعل شيئًا، لابد أن تأخذ وزارة الكهرباء الحادث بعين الجدية، ولا تتهاون في حق الشعب المصري ومقدراته مهما كانت شخصية المتسببين في هذه الكارثة.

والحقيقة نحن أمام أسئلة عدة خلفها هذا الحادث الأليم وهي: ما هو سبب الاشتعال؟، وأين كانت طواقم تشغيل المحطة وقت الحريق؟، وكيف تصرفوا؟، وهل كانوا مدربين على التعامل مع مثل هذه الأزمة؟، أم أن العنصر البشري المتواجد بالمحطة غير مؤهل لذلك؟، وهل هناك تهمة إهمال؟، وإن كان هناك إهمال من المتسبب فيه؟، والأهم هل هناك عيوب صناعة حدثت في هذه المهمات والمحولات المحترقة للرجوع على الشركة المصنعة والموردة لخامات تصنيع المحطة كي تحصل الدولة على حقوقها؟ وجب على وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الإجابة عليها وأخذها في الإعتبار حتى تتفادى تكرار مثل هذه الحوادث المحزنة ثانية، ومن المفترض أن اللجنة المشكلة من وزارة الكهرباء ستجاوب على هذه الأسئلة وأكثر منها حتى يتثنى للنيابة العامة توجيه المتسبب في هذه الخسائر للمحاكمة، وتهدئة الرأي العام.

لكن المؤسف للغاية هو تقرير المعاينة المبدئية والذي أوضح أن الحريق نشب في مفتاح بمحولات 220 ك.ف وبفعل الرياح تمكن الحريق من الوصول لمهمات الجهد المتوسط، والسؤال هنا لماذا لم تتخذ الشركة المصنعة وكذالك المسؤولين عن التخطيط والمشرفين والذين قاموا بإستلام المشروع التدابير الكافية لمواجهة مثل هذه الأعطال التي تسببت بالفعل في كارثة كبرى؟، والسؤال الأهم لماذا لم يؤخذ في الإعتبار طبيعة المكان الجغرافية لتحديد سرعة وإتجاه الرياح وتأثيره على مكونات المحطة؟، والمثير للدهشة أن التقرير أظهر عيوبًا في منظومة تسريع الوقاية، فمن المسؤول إذن عن هذه العيوب؟، ولماذا تتحمل الدولة هذا الحجم الكبير من الخسائر المالية الهائلة الذي يفوق الربع مليار جنيه حتى الآن؟.

والمصيبة الطامة التي حواها التقرير كانت في حدوث استمرار التغذية للقصر من جهة محطة جنوب الغردقة نتيجة عدم استقبال مفتاح الدائرة إشارة الفصل المباشر D.???? من جهة جبل الزيت بسبب أنه (تبين وجود أعمال سابقة على خط جبل الزيت / جنوب الغردقة جهد 220 ك.ف حيث تم قطع سلك الفايبر OPGW تمهيدًا لدخول محطة محولات شمال الغردقة)، إذن هناك إهمال جسيم واضح من بيانات التقرير المبدئي، لذا أرى من وجهة نظري أنه لكي نتفادى مثل هذه الكوارث الفادحة يجب ضرورة التنبية مشددًا بالتنسيق مع قطاع الوقاية بالمنطقة عند العمل على أي مهمات خاصة بتسريع الوقاية بالاتصالات، مع مراجعة واختبار منظومة تسريع الوقاية بالاتصالات بمحطة المحولات والتأكد من سلامتها، مع أهمية محاسبة المسؤولين عن هذا التقصير والتخاذل بأشد العقاب وتغريمهم بكل الخسائر المادية وذلك تماشيًا مع مبدأ الشفافية والثواب والعقاب الذي يدعم مبادئ الجمهورية الجديدة.