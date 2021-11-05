/659868/التشكيل-الرسمي-لمباراة-فيوتشر-والمصري-البورسعيدي-بالجولة-الثالة

تنطلق صافرة بداية مباراة المصري البورسعيدي ونادي فيوتشر في الساعة الخامسة والنصف مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثالة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدخل نادي فيوتشر بدون قائد الفريق الأول سعد سمير، في التشكيل الأساسي للفريق، ليغيب عن المباراة الثانية عن صفوف فريقه.

ويأتي غياب سعد سمير عن صفوف فيوتشر، بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب في مباراة الفريق مع نادي فاركو في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز، وتعرضة لإصابة في الحاجب بثلاث غرز.

وخلال ركلة ركنية لفريق فيوتشر، اصطد سعد سمير بحارس فريق فاركو، محمد صبحي، بدون قصد، ليتعرض لإصابة قوية في الوجه.

وغادر سعيد سمير المباراة بعد هذه الإصابة بسبب عدم التركيز والقدرة على الاستمرار داخل ملعب المباراة.

تشكيل المصري في المباراة

وجاء تشكيل المصري كالتالي: أحمد مسعود، كريم العراقي، عمرو موسى، أحمد علاء، حسن علي، إيزي ايميكا، فريد شوقي، الياس الجلاصي، محمد عنتر، محمد جريندو، اوستن أموتو.

تشكيل فيوتشر في المباارة:

وجاء تشكيل فيوتشر للمباراة كالتالي: ممود عبد الرحيم جنش، عمر كمال، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، جوناثان، كريم نيدفيد، غنام محمد، مصطفى البدري، أحمد رفعت، أيمن الصفاقسي، مروان محسن.

ويدخل فيوتشر المباراة في المركز 12 بجدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط، فيما يحتل المصري المركز 14 برصيد نقطتين.

نتيجة مباراة الاتحاد وفيوتشر

حقق فريق الاتحاد السكندري الفوز الأول هذا الموسم وذلك بعد الفوز على فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكانت المباراة مليئة وبالقوة والتشويق، ونجح الاتحاد السكندري أن يسجل الهدف الأول عن طريق كريستوفا مايولولو مع مطلع الدقيقة الثامنة.

واستمرت النتيجة حتى قرب نهاية الشوط الأول وسجل أحمد رفعت هدف التعادل لفيوتشر عن طريق ركلة حرة مباشرة بطريقة جيدة.

ومع بداية الشوط الثاني سجل أحمد رفعت الهدف الثاني لفيوتشر وذلك بعد متابعة جيدة لكرة مروان محسن، لتنقلب النتيجة على أصحاب الأرض.

وتمكن داميون لوي أن يسجل التعادل سريعا للاتحاد السكندري مع مطلع الدقيقة 51 لتعود المباراة من جديد لنقطة البداية مع بحث كل فريق عن نقاط البماراة الثلاثة.

ومع مطلع الدقيقة 65 تمكن الاتحاد السكندري أن يحصل على ركلة جزاء وتمكن كريستوفاو مابولولو أن يسجل الهدف الثالث لسيد البلد.

وقبل نهاية المباراة بدقائق حصل الاتحاد على ركلة جزاء ولكن تصدى لها محمود جنش بنجاح، ولكن كان الوقت المتبقى لا يشفع للعودة بالنتيجة للضيوف.