خاص لـ دوت الخليج.. وزير الأوقاف يقرر إلغاء صناديق التبرعات من المساجد نهائيا

/659871/خاص-لـ-تحيا-مصر-وزير-الأوقاف-يقرر-إلغاء-صناديق-التبرعات-من-المساجد-نهائيا

كشف مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، أن الدكتور محمد مختار جمعة، أًصدر قرارا بإلغاء وضع ‏صناديق التبرعات أمام المساجد أو بمحيطها، ووقف العمل بها نهائيا، مع الإبقاء على صناديق النذور بمساجد آل البيت.

دوت الخليج

وقال المصدر في تصريحات لـ "دوت الخليج"، إن قرار وزير الأوقاف، بإلغاء صناديق التبرعات يأتي حماية للمساجد من استغلال أي طرف في جمع تبرعات تحت أي مسمي خلال الفترة الحالية‏، بعد أن تم ضبط أشخاص خلال الفترة الماضية يقومون على ذلك.

وزير الأوقاف يقرر إلغاء صناديق التبرعات من المساجد نهائيا

ولفت المصدر، إلى أن وزير الأوقاف طالب بالتصدي لوضع صناديق تبرعات بالمساجد أو بمحيطها تحت أي مسمى "زكاة الفطر أو المال أو كفالة الأيتام أو الصدقات أو التبرعات لعمارة المسجد".

ونوه المصدر، إلى أن وزير الأوقاف، أصدر قرارا بعدم السماح لأي شخص بتشكيل لجنة لجمع الأمول، إلا أن يكون ذلك عبر مجلس إدارة معتمد وفقًا لتعليمات الوزارة.

اسباب اتخاذ القرار

وتابع رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب :" الله وروسوله أوضحوا لنا العبادة بالتفصيل، والعبادة تشتمل ثلاثة علاقات وهي مابينك وبين الله وما بينك وبين نفسك وما بينك وبين ا لعالم من حولك".

وأوضح أن الثلاثة علاقات جاؤا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :" اتّقِ اللهَ حيثما كنت، وأتْبِع السيئةَ الحسنةَ تَمْحُهَا، وخالِقِ الناسَ بِخُلُقٍ حَسَن"، مشيرا إلى ان الله سبحانه وتعالى خلقنا من أجل العبادة والعمارة والتذكية، وهذه التي أطلق عليها العلماء بالمقاصد الثلاثة للخلق.