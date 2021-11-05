/659872/عمرو-أديب-قبل-انطلاق-مباراة-القمة-بالورقة-والقلم-الزمالك-يكسب

علق الإعلامي المصري عمرو أديب على مباراة الأهلي والزمالك، المقرر انطلاقها اليوم الجمعة في الثامنة مساءً ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز المصري.

دوت الخليج يرصد تعليق الإعلامي عمرو أديب على مباراة القمة قبل انطلاقها.

عمرو أديب يتوقع فوز الزمالك في مباراة القمة

وتوقع أديب فوز الزمالك، حيث غرد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلًا: "‏بالورقة والقلم الزمالك يكسب بعون الله النهاردة، بالتاريخ والاحصائيات الاهلى يكسب النهارده".

وتابع: "طب ايه العدل ؟ الورقه والقلم تكسب طبعًا، لاعيبة الزمالك أفضل فى كل المراكز يارب ادينا على قد قوتنا ونيتنا".

من ناحية أخرى كشف الإعلامي عمرو أديب عن سرقة حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» خلال الساعات القليلة الماضية، محذرًا جمهور من أي مشاركات باسمه.

سرقة حساب عمرو أديب على تويتر

وغرد أديب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلًا: "‏لكل من يهمه الأمر، تعرض حسابى للهجوم.. لكن حتى الآن ليس هناك أضرار تذكر، وأقوم الآن باللازم من أجل تأمينه"

وأضاف: "فقط أرجو الحذر من أي مشاركات باسمى فى الساعات القادمة.. والله الموفق".

هذا وقد كشف عمرو أديب لأول مرة عن كواليس الأزمة التي تعرض لها الفنان محمد رمضان أثناء تقديم فقرته بحفل افتتاح مهرجان الجونة في يومه الخامس، مشيرة إلى أنه يحمل نفس الحيرة التي ظهرت على وجه الجمهور مما حدث.

عمرو أديب يكشف فضيحة محمد رمضان بالجونة

قال عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة MBC مصر: "إدارة المهرجان كل سنة عندها أغنية المهرجان أول سنة 3 دقات كسرت الدنيا السنة اللي فاتت كان في رامي عياش وتامر حسني، السنة دي بدون سبب واضح قرروا أغنية الحفلة يعملها محمد رمضان"

تابع أديب "حصل حاجة غريبة جدًا في أول الحفلة طلبوا من يسرا وسميح ساويرس يقولوا كلمتين عن الحفلة، وفي الآخر جاءت المذيعة الفاضلة وقالت وآخر حاجة عندنا في الحفلة الفنان محمد رمضان ومشيت".

عمرو أديب يكشف خطأ محمد رمضان بمهرجان الجونة

وتابع أديب حديثه مشيرا إلى أن محمد رمضان خطأ في تقديم أغنيته “جو البنات”، قائلا: “"محمد رمضان طلع معاه اتنين مطربين اسمهم اقوي من اسمه في الغنا مية مرة جايز هو أقوى في التمثيل، وقبلها على طول المذيعة طلعت يسرا وسميح علشان يقدموا رمضان وهما مكانوش عارفين".

واستكمل أديب حديثه: "وفجأة دخل رمضان غنى اغنية جو البنات حاجة ملهاش علاقة بالمهرجان وواضح أنه استعراض اتعمل بسرعة فمكنش حلو، الأغنية قعدت 3 دقايق ملهاش علاقة بأي حاجة ولما خلصت ورمضان هيبدأ يتكلم النور اطفى والمايكروفون فصل ودة شيء غريب لا الأغنية صح ولا اللي اتعمل صح ومحدش فاهم".

وتسائل عمرو أديب متعجبًا: "لو مش عايزينه جايبينه ليه، ولو عايزينه عملتو فيه كدا ليه”.