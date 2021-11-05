مباراة القمة 123.. الزمالك يصف نفسه بالأكثر تتويجاً في أفريقيا قبل مواجهة الأهلي

/659873/مباراة-القمة-123-الزمالك-يصف-نفسه-بالأكثر-تتويجا-في-أفريقيا-قبل-مواجهة-الأهلي

تشهد بعد ساعات قليلة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز في حضور جماهيري يشهده الديربي منذ فترة كبيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقبل اللقاء وصفت الصفحة الرسمية للزمالك على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، بأنهم الأكثر تتويجاً بالبطولات الإفريقية في القرن الماضي ، في إشارة بأن القلعة البيضاء نادي القرن في أفريقيا.

وكتبت الصفحة الرسمية للزمالك: "غرفة ملابس النادي الأكثر تتويجًا بالبطولات الإفريقية في القرن العشرين على أهبة الاستعداد ".

وتقام المباراة بحضور جماهيري لأول مرة منذ فترات كبيرة وهو المميز الديربي اليوم، حيث كانت تقام اللقائات بدون حضور جماهيري، وأخر حضور للجماهير بمباراة القمة كان لقاء السوبر المصري 2019 بملعب برج العرب وأنتهت نتيجته بفوز الأهلي 3/2.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود حمدي الونش، محمود علاء، محمد عبد الشافي

خط الوسط: إمام عاشور، طارق حامد، يوسف أوباما

خط الهجوم: عمر السعيد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد شريف، بيرسي تاو، محمد مجدي أفشة

الحضور الجماهيري في المباراة:

وتقام المباراة بحضور جماهيري لأول مرة منذ فترات كبيرة وهو المميز الديربي اليوم، حيث كانت تقام اللقائات بدون حضور جماهيري، وأخر حضور للجماهير بمباراة القمة كان لقاء السوبر المصري 2019 بملعب برج العرب وأنتهت نتيجته بفوز الأهلي 3/2.

ويشهد اللقاء حضور 2000 مشجع تقسم ألف لكل فريق، بعدما أعلنت رابطة الأندية عن حضور الجماهير في الدوري العام هذا الموسم بعد حصول الموافقات الأمنية.

وأعلنت شركة "تذكرتي" عن أبواب دخول الجماهير في مباراة اليوم عبر الصفحة الرسمية كالتالي: "جماهير كرة القدم الكرام يرجي العلم ان دخول مشجعي نادي الزمالك سيكون من بوابه "شارع النصر" و دخول مشجعي نادي الأهلي سيكون من بوابه "آل رشدان".

نتمني لكم جمعياً مبارة رائعة!"