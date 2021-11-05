/659874/بالصور-حضور-جماهيري-قبل-انطلاق-القمة-123-بساعات-بين-الأهلي-والزمالك

يلتقي اليوم قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي والزمالك، في تمام الساعة الثامنة مساء، في لقاء الأسبوع الثالث من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويشهد ملعب القاهرة الدولي على لقاء اليوم، والتي تجمع بين الفريقين في مختلف البطولات والمواجهات للمرة الـ 123، والتي تصير وتحرك كل محبي كرة القدم من مختلف البلاد.

وشهدت مدرجات ستاد القاهرة الدولي توافد جمهور ومناصري قطبي الكرة المصرية، قبل انطلاق المباراة بما يقرب من أربع ساعات من انطلاقة المباراة المرتقبة بين الفريقين.

وفي الجانب المقابل ينتظر جمهور القلعة الحمراء، وصول فريقه لمتابعة القمة الـ 123 على استاد القاهرة الدولي.

وتبث المباراة على شبكة قنوات أون تايم سبورت اتش دي، بتعليق صوتي كلا من الدولي المصري مدحت شلبي، على القناة الصوتيه الأولى، وحاتم بطيشة على القناة الصوتية الثانية.

ويدخل الفريقين اليوم وهما متساويان في رصيد النقاط، ولكن النادي الأهلي يتقدم في المركز الثاني بفارق الأهداف، في حين يأتي الزمالك خلفه في المركز الثالث بفارق هدف.

قائمه الأهلي لمواجهة نادي الزمالك :

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – بدر بانون – علي معلول – محمد هاني - أكرم توفيق – كريم فؤاد

خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية – عمار حمدي - حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – لويس ميكيسون – أحمد حمدي عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – حسام حسن.

قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل ، محمد عواد .

الدفاع : محمود علاء ، محمود حمدي "الونش" ، محمد عبد الغني ، حسام عبدالمجيد ، عبدالله جمعة ، حمزة المثلوثي ، أحمد فتوح ، محمد عبد الشافي .

الوسط : طارق حامد ، محمود عبد العزيز ، إمام عاشور ، محمد أشرف "روقا" ، يوسف إبراهيم "أوباما" ، إسلام جابر ، أحمد سيد "زيزو" ، محمد أوناجم ، مصطفى فتحي ، أشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد ، سيف الدين الجزيري