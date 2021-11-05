الأحد .. فتح التسجيل إلكترونيا لاختبارات الدراسات العليا بجامعة الأزهر

جدة - نرمين السيد - أعلنت جامعة الأزهر أنه تقرر فتح باب التسجيل لاختبارات القبول للطلاب المتقدمين لكلية الدراسات العليا فى العام الجامعى الجارى، فى قطاعات اللغة العربية، وأصول الدين والشريعة والقانون، والتى ستبدأ بعد غد الأحد وتنتهى الأربعاء المقبل.





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