فيديوجراف.. الدولة تحارب المخدرات بالعلاج المجانى والتوعية

جدة - نرمين السيد - نجحت الدولة ممثلة فى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، فى توفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وفقا للمعايير الدولية.





كما نجحت الدولة فى زيادة عدد المراكز العلاجية التابعة للصندوق، وكذلك الشريكة مع الخط الساخن إلى 27 مركز علاجى فى 17 محافظة حتى الآن، بعدما كانت لا تتعدى 12 مركز علاجى فقط عام 2014، وتقديم الخدمات العلاجية مجانا وفقا للمعايير الدولية بعد افتتاح مراكز جديدة لعلاج مرضى الإدمان فى العديد من المحافظات. وقدمت هذه المراكز تقدم الخدمات العلاجية لما يقرب من 140 ألف مريض سنويا على مستوى الجمهورية وفقا للمعايير الدولية مجانا، وفى سرية تامة بجانب إطلاق مبادرة لتوفير قروض لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات لدعم مشروعاتهم وتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى.

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