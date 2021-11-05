صحة شمال سيناء تناشد المواطنين سرعة تلقى لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه تم التوسع فى إنشاء مراكز لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، مشيرا إلى دعم المساجد فى التوعية والإعلان عن مراكز اللقاح ضد فيروس كورونا.





وأوضح وكيل الوزارة، فى تصريح اليوم الجمعة، أن أئمة المساجد قاموا بالتوعية بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والإعلان عن مراكز التطعيم الثابتة باللقاح، بالإضافة إلى الفرق المتحركة بعدد من المواقع لتطعيم المواطنين والعاملين بلقاح كورونا. بدوره، أشار الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحى، إلى أن العمل يجرى على قدم وساق فى جميع مراكز ونقاط التطعيم، مناشدا المواطنين بسرعة التوجه إلى مراكز ونقاط التطعيم المنتشرة على مستوى المحافظة والتسجيل لتلقى لقاح كورونا، حيث أن التسجيل والتطعيم مجانى بدون أى مقابل.

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