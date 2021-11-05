بدء تطعيم جميع العاملين ضد كورونا بمواقع «حياة كريمة» فى سوهاج

جدة - نرمين السيد - قالت وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج كريمة حامد، إنه تم استهداف أكبر عدد من المواطنين بنطاق المحافظة للحصول على لقاح فيروس كورونا، وأضافت أن الفرق المتنقلة التابعة لمديرية الصحة بدأت فى تطعيم العاملين بمواقع مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وأوضحت وكيل وزارة الصحة فى تصريح لها، اليوم الجمعة، أن المديرية أطلقت عددًا من الفرق المتنقلة والتى تم تخصيصها للعاملين بمشروعات "حياة كريمة" بجميع المراكز والقرى التى تستهدفها المبادرة بنطاق المحافظة وذلك للتيسير والتسهيل على العاملين بدون الحاجة إلى إنتقالهم من مواقعهم للحصول على اللقاح، لافتة إلى أنه يتم التسجيل للعاملين على موقع وزارة الصحة وعمل جميع الإجراءات اللازمة وحصول المواطن على شهادة تفيد بتطعيمه ويتم تحديد موعد آخر للحصول على الجرعة التانية.

وأكدت توافر اللقاح وتذليل كافة العقبات أمام جميع المواطنين لسهولة الحصول عليه مناشدة جموع المواطنين بضرورة الإسراع للحصول على التطعيم لحمايتهم وحماية أسرهم.

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