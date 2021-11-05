الإفتاء: غدا أول أيام شهر ربيع الآخر

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جدة - نرمين السيد - وتحقق لديها شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ربيع الآخر لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.
وأعلنت دار الإفتاء، أن يوم السبت الموافق السادس من شهر نوفمبر لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديا، هو أول أيام شهر ربيع الآخر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.
وتقدمت الدار بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، متمنيه له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بخالص التهنئة للشعب المصرى الكريم، ولجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها وللمسلمين جميعا فى كل مكان، داعيه الله سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصر وعليهم جميعا أمثالَ هذه الأيام المباركة باليُمن والخير والبركات والأمن والسلام.
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