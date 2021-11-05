الزراعة تتوسع فى زراعة القمح على مصاطب باستخدام السطارات الآلية

وأضاف التقرير أن هذه المنظومة تساهم فى انتظام توزيع التقاوى فى الحقل وانتظام عمق الزراعة وضمان تغطية الحبوب عقب الزراعة، وتضمن تطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة.
وأضاف التقرير ان هذه الطريقة فى زراعة القمح تساعد فى زيادة سرعة الإنبات ونسبته وانتظام نمو النباتات وزيادة التفريع وتقليل منافسة النباتات لبعضها، كما أنها تعمل على زيادة المحصول من الحبوب بنحو 10% عن الزراعة اليدوية أو التقليدية.
وأوضح التقرير أن زراعة القمح على السطارات الآلية تساهم فى توفير وقت الزراعة ونفقات العمالة اليدوية، وتساهم فى إمكانية استعمال الماكينات المجهزة للتسميد بالجرعة التنشيطية مع الزراعة وسهولة استخدام معدات الكومباين فى الحصاد ورفع كفاءة عملية الحصاد.
وأشار التقرير إلى أن الزراعة بنظم السطارات الآلية على مصاطب تتم من خلال عمل المصاطب وزراعة القمح عليها، ويتم الرى فى المسافات بين المصاطب فقط بحيث لا تصل المياه إلى ظهر هذه المصاطب، كما تتسم هذه التقنية بانخفاض تكاليفها حيث إنها توفر تقاوى بمعدل 50%، وتوفر مياه الرى، حيث يتم الرى بين المصاطب، بالإضافة إلى عائد متمثل فى زيادة الإنتاج بنحو 25% عن الإنتاجية التقليدية.
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