نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021 وموعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021 من المواضيع التي تتصدر محركات البحث اليوم العالم على مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي وخاصة في جمهورية مصر العربية، حيث يرغب الكثير من مشجعي كرة القدم في معرفة التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت وذلك لتابعة أخبار مباريات الدوري المصري الممتاز وخاصة مباراة الأهلي والزمالك اليوم والتي تنفرد شبكة قنوات on time sports بإذاعته، لذلك سنقوم بعرض تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021 وكذلك موعد مباراة الأهلي والزمالك وأهم المعلقين على المباراة.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021

يعتبر تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021 من أهم وأبرز الموضوعات التي تهم الكثير من محبين كرة القدم المصرية، حيث تقوم شبكة قنوات أون تايم سبورت بنقل حصري لكافة مباريات الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى ذلك فإنها تعتبر واحدة من أهم القنوات الرياضية في جمهورية مصر العربية لتغطيتها الحصرية لكافة المباريات والأحداث الرياضية الحصرية التي تتم على أرض مصر.

وعلاوة على ذلك فإنها تضم فريق كامل من الإعلاميين والمراسلين والمعلقين المتميزين والعاشقين لمجال الرياضة مثل الكابتن الكبير أحمد شوبير والكابتن مدحت شلبي وغيرهم، كما أنها تقوم باستعمال أحدث الأجهزة في نقل بث المباريات للمواطنين مما يجعلها في الصدارة بين باقي القنوات.

أما بالنسبة للتردد الجديد فيأتي على النحو التالي:

القمر: نايل سات.

التردد : 11861.

الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب : رأسي.

تصحيح الخطأ : 5/6.

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم

قامت قناة on time sports اليوم بالإعلان عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعرض موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم حيث سيتم عرض المباراة في تمام الساعة 8 مساءاً.

كما أعلنت عن جدول مباريات الدوري المصري الممتاز التي سيتم عرضها اليوم على القناة وجاءت كالآتي:

المباراة الموعد سموحة & ايسترن كومباني الساعة الثالثة عصراً. فيوتشر & المصري الساعة الخامسة والنصف. غزل المحلة & انبي الساعة الخامسة والنصف.

كيفية ضبط تردد قناة أون تايم سبورت

يبحث الكثير من المشاهدين عن طريقة تمكنهم من ضبط تردد القنوات على الجهاز الخاص بهم لذلك سنقوم بعرض طريقة سهلة وبسيطة لضبط التردد بنجاح، وهي كالآتي:

أولاً يقوم المشاهد بفتح قائمة الإعدادات ومن ثم يقوم باختيار أيقونة “ خيارات أو Options “.

“. بعد ذلك يقوم بالضغط على أيقونة “ تثبيت أو Installation “، ومنها يقوم باختيار أيقونة “ت ثبيت يدوي أو Manual Installation “.

“، ومنها يقوم باختيار أيقونة “ت “. ثم يقوم بتحديد القمر الصناعي الخاص بتردد القناة وهو Nilesat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu .

من قائمة الأقمار . بعد ذلك يقوم بإدخال تردد القناة الجديد وهو: 11861 .

. ثم يقوم يقوم بالنقر على زر “ بحث “، ومن ثم يقوم بتنزيل القناة.

“، ومن ثم يقوم بتنزيل القناة. وأخيراً يقوم بالضغط على زر “تثبيت“.

بعد الانتهاء من كافة الخطوات السابقة يقوم المشاهد بالانتظار حتى يتم الانتهاء من البحث ومن ثم يقوم بالضغط على زر “حفظ Save).

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات الخاصة بتردد قنوات أون تايم سبورت الجديدة 2021، كما قمنا بعرض موعد مباراة الزمالك والأهلي وكافة المباريات التي تم عرضها اليوم الجمعة، وعلاوة على ذلك قمنا بعرض طريقة ضبط تردد القناة يدوياً، انتظرونا في تحليل شامل للمباراة.