/659876/مصدر-مقرب-من-موسيماني-يكشف-عن-تشكيل-الأهلي-أمام-الزمالك

يلتقي اليوم قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي والزمالك، في تمام الساعة الثامنة مساء، في لقاء الأسبوع الثالث من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، عن تشكيل النادي الأهلي في لقاء الزمالك في لقاء اليوم، والتي شهدت على الإعتماد على محمد شريف وبيرسي تاو، في خط الهجوم.

ويشهد ملعب القاهرة الدولي على لقاء اليوم، والتي تجمع بين الفريقين في مختلف البطولات والمواجهات للمرة الـ 123، والتي تصير وتحرك كل محبي كرة القدم من مختلف البلاد.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: معلول - بانون - أيمن أشرف - أكرم

خط الوسط: السولية - ديانج - حمدي فتحي

خط الهجوم: أفشة - محمد شريف - بيرسي تاو

وشهدت مدرجات ستاد القاهرة الدولي توافد جمهور ومناصري قطبي الكرة المصرية، قبل انطلاق المباراة بما يقرب من أربع ساعات من انطلاقة المباراة المرتقبة بين الفريقين.

وتبث المباراة على شبكة قنوات أون تايم سبورت اتش دي، بتعليق صوتي كلا من الدولي المصري مدحت شلبي، على القناة الصوتيه الأولى، وحاتم بطيشة على القناة الصوتية الثانية.

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والزمالك، في الساعة الثامنة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويجمع لقاء اليوم بين الأهلي والزمالك للمرة الـ 123 والتي تعتبر أكب وأقوى منافسات الكرة المصرية على مر التاريخ.

ويدخل الفريقين اليوم وهما متساويان في رصيد النقاط، ولكن النادي الأهلي يتقدم في المركز الثاني بفارق الأهداف، في حين يأتي الزمالك خلفه في المركز الثالث بفارق هدف.

طاقم حكام مباراة القمة 123:

محمد عادل حكما للساحة

أحمد حسام طه ويوسف البساطي مساعدان

أمين عمر حكما رابعا

أحمد الغندور حكما للفيديو

عبد العزيز السيد مساعدا حكم الفيديو

سامي هلهل مساعدا احتياطيا

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود حمدي الونش، محمود علاء، محمد عبد الشافي

خط الوسط: إمام عاشور، طارق حامد، يوسف أوباما

خط الهجوم: عمر السعيد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي