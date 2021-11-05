نجوم الفن يتوقعون الفائز في مباراة القمة

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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي لإستاد القاهرة في الثامنة اليوم، حيث مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

دوت الخليج يرصد توقعات نجوم الفن للفائز في مباراة القمة.

أيتن عامر تتوقع فوز الأهلي في مباراة القمة

وعلق عدد من نجوم الفن المصري على المباراة قبيل انطلاقها، منهم من توقع نتيجتها كالفنانة أيتن عامر، حيث غردت عبر حسابها الرسمي على «تويتر» قائلة: "2/1 للأهلي بإذن الله ونفرح بقى".

وتابعت: " أنتوا متوقعين ايه".

و توقع نجم مسرح مصر الفنان محمد انور نتيجة مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك حيث كتب أنور عبر حسابه علي تويتر": "‏هتستغربو كلامي ده بس ان شاء الله الاهلي هيكسب الزمالك ١/٤ طبعا لو ده محصلش هعدلها بعد الماتش واقول اني توقعت صح"

يوسف الشريف يدعو لعدم التعصب

فيما دعى النجم يوسف الشريف إلى عد التعصب قائلًا: "مباراة القمة لا للتعصب".

هذا وقد علق الإعلامي المصري عمرو أديب على مباراة الأهلي والزمالك، المقرر انطلاقها اليوم الجمعة في الثامنة مساءً ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز المصري.

عمرو أديب يتوقع فوز الزمالك في مباراة القمة

وتوقع أديب فوز الزمالك، حيث غرد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلًا: "‏بالورقة والقلم الزمالك يكسب بعون الله النهاردة، بالتاريخ والاحصائيات الاهلى يكسب النهارده".

وتابع: "طب ايه العدل ؟ الورقه والقلم تكسب طبعًا، لاعيبة الزمالك أفضل فى كل المراكز يارب ادينا على قد قوتنا ونيتنا".

مباراة القمة

وتقام المباراة بحضور جماهيري لأول مرة منذ فترات كبيرة وهو المميز الديربي اليوم، حيث كانت تقام اللقائات بدون حضور جماهيري، وأخر حضور للجماهير بمباراة القمة كان لقاء السوبر المصري 2019 بملعب برج العرب وأنتهت نتيجته بفوز الأهلي 3/2.

جمهور مباراة القمة 123 ويشهد اللقاء حضور 2000 مشجع تقسم ألف لكل فريق، بعدما أعلنت رابطة الأندية عن حضور الجماهير في الدوري العام هذا الموسم بعد حصول الموافقات الأمنية.

وأعلنت شركة "تذكرتي" عن أبواب دخول الجماهير في مباراة اليوم عبر الصفحة الرسمية كالتالي: "جماهير كرة القدم الكرام يرجي العلم ان دخول مشجعي نادي الزمالك سيكون من بوابه "شارع النصر" و دخول مشجعي نادي الأهلي سيكون من بوابه "آل رشدان".

نتمني لكم جمعياً مبارة رائعة!"