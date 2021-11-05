رئيس الإنجيلية يفتتح لقاء اللجنة الاستشارية للصحة النفسية

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، لقاء اللجنة الاستشارية للصحة النفسية التابع لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، بمشاركة أعضاء اللجنة، الدكتور ماهر صموئيل، استشارى الطب النفسى، والدكتور ماهر الضبع، أستاذ الطب النفسى بالجامعة الأمريكية، والدكتور إيهاب الخراط، استشارى الطب النفسى، والدكتورة عبلة مورجان، استشارى الطب النفسى، والدكتور باسم فايز، الطبيب النفسى، وإيمى ماهر، المعالجة النفسية.





وشارك 100 من خدام ورعاة وقيادات لجان المسانده النفسية للمذاهب الإنجيلية بمصر لمناقشة الموقف الإيمانى من العلاج الطبى للاضطرابات النفسية، والموقف الإيمانى من المشاعر السلبية، كما تم مناقشة توصيات اللجنة الاستشارية النفسية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، بخصوص قضية التحرش والاستغلال الجنسى. وفى نهاية اللقاء تم عرض مقترح بروتوكول التعامل مع شكاوى التحرش والاستغلال الجنسى، من خلال تحديد وتدريب لجنة مختصة تحددها الكنيسة، للمساعدة فى المشورة والتأهيل والعلاج.

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