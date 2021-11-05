وقالت المحافظة فى بيانها، مساء اليوم، إن التحويله المرورية تشمل:
- حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية، وميدان النصر وترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام تقوم بالسير يمينا "إجبارى" اتجاه طريق المنصورية المؤدى إلى مناطق أبو الهول، ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائنة بطريق المنصورية أمام مناطق التوحيد والنور ثم العودة لطريق المنصورية مرة أخرى، والسير يمينا اتجاه محور أنور السادات "ترسا سابقاً" اتجاه كوبرى ترسا المستحدث.
- استكمال السير بمحور أنور السادات "ترسا سابقاً" مروراً بكوبرى "ترسا المستحدث" وصولا حتى فتحة الدوران الكائنة بعد تقاطع شارع المحولات مع شارع ترسا بما يقرب من (200م) ثم الـدوران والعودة مـرة أخـرى لمحور تـرسـا ثم الدخول يميناً إتجاه شارع المحولات المؤدى إلى شارع الأهرام، والدخول يميناً لشارع المحولات وصولاً لشارع الهرم.
وأوضحت المحافظة أنه من يرغب فى السير اتجاه مناطق "مستشفى الهرم – طريق المريوطية – مناطق ميدان الرماية" للقـادم مـن مـحـور أنـور السـادات "ترسـا سـابقـًا" يتـم الـدخول بشارع نعمة الله، واستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع الأهرام ثم الدخول يمينا بشارع الأهرام والدوران، والعودة لشارع الأهرام اتجاه المناطق المشار إليها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيزة تنشر فيديو توضيحيا لمسار التحويلة الثالثة البديلة لشارع الهرم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.