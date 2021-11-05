الجيزة تنشر فيديو توضيحيا لمسار التحويلة الثالثة البديلة لشارع الهرم

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، فى فيديو توضيحى عن مسار التحويلة المرورية الثالثة البديلة عن إجراء الغلق الكلى لشارع الأهرام فى تقاطعه مع شارع العمدة الجديد الجهة المقابلة لشارع سهل حمزة، حتى أمام المعهد العالى للدراسات المتطورة وشارع شريف فقط، لتسليم موقع أعمال محطة مترو أنفاق العريش بالهرم.





وقالت المحافظة فى بيانها، مساء اليوم، إن التحويله المرورية تشمل:

- حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية، وميدان النصر وترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام تقوم بالسير يمينا "إجبارى" اتجاه طريق المنصورية المؤدى إلى مناطق أبو الهول، ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائنة بطريق المنصورية أمام مناطق التوحيد والنور ثم العودة لطريق المنصورية مرة أخرى، والسير يمينا اتجاه محور أنور السادات "ترسا سابقاً" اتجاه كوبرى ترسا المستحدث.

- استكمال السير بمحور أنور السادات "ترسا سابقاً" مروراً بكوبرى "ترسا المستحدث" وصولا حتى فتحة الدوران الكائنة بعد تقاطع شارع المحولات مع شارع ترسا بما يقرب من (200م) ثم الـدوران والعودة مـرة أخـرى لمحور تـرسـا ثم الدخول يميناً إتجاه شارع المحولات المؤدى إلى شارع الأهرام، والدخول يميناً لشارع المحولات وصولاً لشارع الهرم.

وأوضحت المحافظة أنه من يرغب فى السير اتجاه مناطق "مستشفى الهرم – طريق المريوطية – مناطق ميدان الرماية" للقـادم مـن مـحـور أنـور السـادات "ترسـا سـابقـًا" يتـم الـدخول بشارع نعمة الله، واستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع الأهرام ثم الدخول يمينا بشارع الأهرام والدوران، والعودة لشارع الأهرام اتجاه المناطق المشار إليها.