طريقة الانضمام لمشروع دعم ريف الشروط والأحكام

طريقة الانضمام لمشروع دعم ريف، مشروع دعم ريف قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع جمعية ريف بعمل مشروع خدمي لا يهدف للربح لكن هدفه الأساسي التشغيل والتوظيف للعديد من الأسر الريفية السعودية والأسر المنتجة داخل حدود الدولة، والتي شملت شراكة عدد ١٥٥ شريك مساهم، ويستفيد من المشروع عدد يصل إلى ١٩٩ ألف مستخدم، وتم إنشاؤه في المملكة العربية السعودية في حوالي ٢٢ محافظة، وتم تنفيذ ما يقرب من ٦٦ برنامج منفذ خلاله حتى الآن.

مشروع دعم ريف

يشمل عدة برامج إنتاجية وزراعية تهم السوق السعودي بصفة خاصة والأسواق التجارية عامة، ومن أكثر البرامج المدعومة والمستهدفة في مشروع دعم ريف هي:

مشروع قطاع البن بما يشمل كافة مراحله مثل مرحلة تحميص البن، مرحلة تغليف البن، أو مرحلة عمل خلطات للبن.

مشروع قطاع العسل والتي يتم فيها إنشاء أماكن إنتاج العسل، أماكن استخلاص واستخراج العسل، أماكن فرز العسل، أماكن تعبئة ولصق الملصقات على عبوات العسل.

مشروع قطاع الفاكهة: يشمل عدة أنواع من الفاكهة مثل الفراولة والعنب والمانجو، وما يتعلق بتجهيز مكان الزراعة والتخزين والتعبئة وتحديد أماكن التوزيع سواء الأسواق أو المحلات التجارية.

مشروع المحاصيل البعلية: مثل السمسم والدخن والذرة الرفيعة والقمح.

مشروع قطاع الورد ويشمل كذلك الفل والجورى وما إلى ذلك.

مشروع الأسر المنتجة وهي من المشاريع التي تندرج تحت بند مسمى ببند القيمة المضافة.

طريقة الانضمام لمشروع دعم ريف

يمكنك عبر مراحل وخطوات التسجيل الحصول على دعم لعدد لا يتجاوز ٣ برامج من المشاريع السابق ذكرها، وتصل قيمة الدعم السنوي للشخص الواحد مبلغ ٥٠ ألف ريال سعودي، كما يمكنك تسجيل بياناتك عبر موقع دعم ريف الذي تدعمه الوزارات السعودية المعنية، الأسر المنتجة التي تتقدم لمشروع دعم ريف تحصل على وثيقة العمل الحر الخاصة بها من وزارة التنمية الاجتماعية السعودية.