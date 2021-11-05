/659884/آخر-تطورات-الحالة-الصحية-ل-مايا-دياب-بعد-تعرضها-للتسمم

شهدت الحالة الصحية للنجمة اللبنانية مايا دياب، تحسنًا ملحوظ وذلك بعد تعرضها أمس الخميس لتسمم حاد ونقلها على إثره للمشفى.

دوت الخليج يرصد تطورات الحالة الصحية للفنانة مايا دياب.

مايا دياب تأخذ قسطًا من الراحة لمعاودة نشاطها

وكشف مصدر مقرب من مايا دياب في تصريحات لـ"ET بالعربي" أنها الآن بصحة جيدة بعد تلقي الأدوية العلاج اللازم، موضحا أنها لم تدخل المستشفى بل تلقت العلاج من الأطباء في المكان التي كانت تتواجد فيه وتحاول أن تأخذ قسطاً من الراحة لمعاودة نشاطها.

كان رواد مواقع التواصل الإجتماعي تداولوا فيديو للفنانة اللبنانية مايا دياب، على فراش إحدى المستشفيات بعد تعرضها لتسمم حاد دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى خاصة بالحادث.

وظهر بالفيديو مايا دياب دون الكشف عن وجهها، ولكنها ظهرت نائمة، وبجوارها الطبيب في أحد المستشفيات، لكنه لم يصدر أي أنباء حتى الأن تفيد صحة الأمر أو تكذيبه.

مايا دياب تثير الجدل بإطلالتها بالجونة

هذا وأثارت الفنانة مايا دياب سخرية العديد من الجمهور بعد الظهور بإطلالة مثيرة خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة الذي انطلق مساء أمس الخميس، وتوقعها الجمهور بأنها تحاول تقليد إطلالت الغرب العجيبة.

ورفضت الفنانة مايا دياب التحدث عن إطلالتها المثيرة للسخرية، فقالت خلال لقائها مع برنامج people بالعربي: “بعتذر مش هجاوب عن سبب اختياري لهذا اللوك، وكان عندي حيرة بالظهور على الريد كاربت، بسبب الأحداث الصعبة التي مرت بها لبنان، والله يرحم كل الناس التي توفت في هذه الظروف، لأن الطائفية ذبحتنا”.

وأضافت مايا دياب: “أحداث لبنان تشعرنا بالذنب، أن نكمل شغلنا كـ فنانين، ولأني كنت موجودة من قبلها في مدينة الجونة قررت الظهور على الريد كاربت.. وواجبي اتجاه مهنتي سبب حضوري أيضًا”.

مايا دياب تطرح أغنية «حطالي روج» بالتعاون مع الليثي

الجدير بالذكر، أنه تعاونت الفنانة مايا دياب للمرة الأولى مع المطرب الشعبي محمود الليثي في اغنية جديدة بعنوان «حطالي روج» الذي أطلقهتها شركة craft media للمنتج حمدي بدر منذ دقائق قليلة عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وتعد «حطالي روج» أول أغنية يتم طرحها من أغاني ألبومها "أكثر شوية" الذي تقدمه مايا دياب بالهجة المصرية، وهي من كلمات الشاعر الغنائي ملاك عادل والملحن محمود الليثي، والموزع الموسيقي إسلام شيبسي.

كلمات أغنية حطالي روج

وتقول مطلع الإغنية: “حطالي روج ياخرابي ع المسكره ماتبطلي بقي افتري حرام عليكي انا قلبي مابقاش قادر عاكسني اه بس تعاكس بالراحه انا عايزه اكون مرتاحه ده الشوق تعبني في قلبي والشوق قادر روحي انا قلبي انا عقلي انا عشقي انا تيجي هنا هاجي هنا تروح هناك هروح هناك معاك معاك معاك معاك معاك روحي انا قلبي انا عقلي انا عشقي انا تيجي هنا هاجي هنا تروح هناك هروح هناك وراك وراك وراك وراك وراك انا بضعف من كلامك الحلو ياولا انا قلبي ضعيف مش قدك ماترحم يالا بالراحه عليا بص طب خليك نص نص بلاش تتعبلي قلبي بلاش بهدله”.