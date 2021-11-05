/659887/المصري-يخطف-التعادل-من-فيوتشر-بصعوبة-بالجولة-الثالثة-بالدوري-الممتاز

حسم التعادل الإجابي نتيجة مباراة المصري البورسعيدي ونادي فيوتشر، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح فريق فيوتشر من افتتاح سجل التهديف في المبارة في الدقيقة الـ 45 من عمر المباراة، عن طريق مروان محسن مهاجم الفريق من خلال مروان محسن استلم الكرة داخل منطقة الجزاء ثم أطلق تسديدة زاحفة مرت في أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك.

وعاد فريق المصري بهدف التعادل في المباراة في الدقيقة الـ 75 من عمر المباراة، عن طريق حسن على لاعب خط وسط الفريق البورسعيدي، من خلال ركلة جزاء لصالح المصري بعد عرقلة اللاعب أحمد الشيخ عن طريق كريم عرفات من داخل منطقة الجزاء.

موقف الفريقين في الدوري:

وبهذا التعادل ينجح فريق فيوتشر من خطف نقطة ثمينة في منافسات الدوري الممتاز، ليحتل المركز العاشر برصيد 4 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، نجح من تحقيق الفوز في اللقاء الأول أمام فاركو وتعادل اليوم.

في حين يقع فريق المصري في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 3 نقاط من أصل ثلاث مباريات، حسم فيهم التعادل من انطلاقة الدوري.

تشكيل المصري في المباراة

وجاء تشكيل المصري كالتالي: أحمد مسعود، كريم العراقي، عمرو موسى، أحمد علاء، حسن علي، إيزي ايميكا، فريد شوقي، الياس الجلاصي، محمد عنتر، محمد جريندو، اوستن أموتو.

تشكيل فيوتشر في المباارة:

وجاء تشكيل فيوتشر للمباراة كالتالي: ممود عبد الرحيم جنش، عمر كمال، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، جوناثان، كريم نيدفيد، غنام محمد، مصطفى البدري، أحمد رفعت، أيمن الصفاقسي، مروان محسن.

نتيجة مباراة الاتحاد وفيوتشر

حقق فريق الاتحاد السكندري الفوز الأول هذا الموسم وذلك بعد الفوز على فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكانت المباراة مليئة وبالقوة والتشويق، ونجح الاتحاد السكندري أن يسجل الهدف الأول عن طريق كريستوفا مايولولو مع مطلع الدقيقة الثامنة.

واستمرت النتيجة حتى قرب نهاية الشوط الأول وسجل أحمد رفعت هدف التعادل لفيوتشر عن طريق ركلة حرة مباشرة بطريقة جيدة.

ومع بداية الشوط الثاني سجل أحمد رفعت الهدف الثاني لفيوتشر وذلك بعد متابعة جيدة لكرة مروان محسن، لتنقلب النتيجة على أصحاب الأرض.

وتمكن داميون لوي أن يسجل التعادل سريعا للاتحاد السكندري مع مطلع الدقيقة 51 لتعود المباراة من جديد لنقطة البداية مع بحث كل فريق عن نقاط البماراة الثلاثة.

ومع مطلع الدقيقة 65 تمكن الاتحاد السكندري أن يحصل على ركلة جزاء وتمكن كريستوفاو مابولولو أن يسجل الهدف الثالث لسيد البلد.

وقبل نهاية المباراة بدقائق حصل الاتحاد على ركلة جزاء ولكن تصدى لها محمود جنش بنجاح، ولكن كان الوقت المتبقى لا يشفع للعودة بالنتيجة للضيوف.