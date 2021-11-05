/659888/غزل-المحلة-يواصل-التألق-ويفوز-على-إنبي-بثلاثية-نظيفة

حقق غزل المحلة فوزا هاما على حساب إنبي بثلاثية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ورفع غزل المحلة رصيده من النقاط إلى 7 نقاط، بينما ظل إنبي برصيد 3 نقاط فقد حتى الأن.

وأحرز عبده يحيى الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول.

بينما أحرز صلاح ريكو لاعب إنبي هدف في مرمى فريقة مع مطلع الدقيقة44 وقبل نهاية الشوط الأول لينتهي بثنائية نظيفة لأبناء الفلاحين.

واستمر التقدم في الشوط الثاني وأحرز أحمد غنيم الهدف الثالث من ركلة جزاء مع مطلع الدقيقة 71، لتنتهي المباراة بهذه النتيجة بثلاثية مقابل لا شئ.

يقود محمد عودة تدريب غزل المحلة، بينما يتولى حلمي طولان مسئولية فريق إنبي.

المصري يخطف التعادل من فيوتشر بصعوبة بالجولة الثالثة بالدوري الممتاز

حسم التعادل الإجابي نتيجة مباراة المصري البورسعيدي ونادي فيوتشر، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ونجح فريق فيوتشر من افتتاح سجل التهديف في المبارة في الدقيقة الـ 45 من عمر المباراة، عن طريق مروان محسن مهاجم الفريق من خلال مروان محسن استلم الكرة داخل منطقة الجزاء ثم أطلق تسديدة زاحفة مرت في أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك.

وعاد فريق المصري بهدف التعادل في المباراة في الدقيقة الـ 75 من عمر المباراة، عن طريق حسن على لاعب خط وسط الفريق البورسعيدي، من خلال ركلة جزاء لصالح المصري بعد عرقلة اللاعب أحمد الشيخ عن طريق كريم عرفات من داخل منطقة الجزاء.

موقف الفريقين في الدوري:

وبهذا التعادل ينجح فريق فيوتشر من خطف نقطة ثمينة في منافسات الدوري الممتاز، ليحتل المركز العاشر برصيد 4 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، نجح من تحقيق الفوز في اللقاء الأول أمام فاركو وتعادل اليوم.

في حين يقع فريق المصري في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 3 نقاط من أصل ثلاث مباريات، حسم فيهم التعادل من انطلاقة الدوري.