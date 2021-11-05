عمليات جراحية وبرامج سياحية علاجية.. أبرز أنشطة الرعاية الصحية فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - واستهلت "رعاية نيوز" بنشاطات وقرارات الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، بدأها بالإعلان عن تفاصيل جاهزية منشآت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر استعدادًا لأكبر احتفالية بالمحافظة "مؤتمر يوم المدن وافتتاح طريق الكباش"، والمتابعة الحثيثة مع عدد من قيادات الهيئة، لاستعدادات التأمين الطبى لاحتفالات افتتاح طريق الكباش الأثرى بالأقصر.

فيما استعرضت النشرة، استقبال رئيس هيئة الرعاية الصحية لرئيس شركة أكديما للصناعات الدوائية لمناقشة دعم إدارة منظومة الإمداد وتطوير الصيدلة الإكلينيكية وإنشاء مراكز علاج السموم بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين وتقديم حزمة من البرامج التدريبية ذات الصلة لتدريب الصيادلة على منظومة الصيدلة الإكلينيكية.

كما استكملت النشرة، استعراض أبرز قرارات اللجنة التنسيقية بين الهيئات الثلاث لمنظومة التأمين الصحى الشامل، برئاسة الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية، والتى شملت التأكيد على ضرورة تكثيف الحملات التوعية التثقيفية للمواطنين بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالتعاون بين الهيئات الثلاث، وآلية نقل البيانات ونظم الميكنة بين هيئتى "الرعاية الصحية" و"التأمين الشامل".

وتابعت النشرة، بإعلان تفاصيل توقيع بروتوكول إطلاق أضخم برامج السياحة العلاجية من مستشفيات هيئة الرعاية الصحية تحت مظلة العلامة التجارية "نرعاك فى مصر"، وأبرز قرارات الاجتماع "44" لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتى شملت صرف مكافأة مالية تقديرًا لجهود العاملين من الأطقم الطبية والإدارية بمستشفيات العزل فى مجابهة فيروس كورونا، وتكثيف مشاركة منشآت الهيئة فى المبادرة الرئاسية "إنهاء قوائم انتظار المرضى"، وبدء تشكيل مجموعة عمل مشتركة من هيئة الرعاية الصحية بدراسة سيناريوهات التعاون مع صندوق مصر السيادى.

وتناولت الإخبارية الدورية "رعاية نيوز" استعراض مشاركة هيئة الرعاية الصحية كراعى طبى فى مؤتمر "اليوم العالمى للمدن"، والذى أقيمت فعالياته بمحافظة الأقصر، إضافة إلى تفاصيل الاجتماع التنسيقى بين "منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة" و"هيئة الرعاية الصحية"، لحل أى شكاوى واردة من منتفعى التأمين الصحى الشامل بشكل عاجل.

واستطردت رعاية نيوز بعرض فعاليات أول اجتماع مع فريق زراعة الكبد بالمجمع الطبى بالإسماعيلية، تمهيدًا للبدء فى إنشاء 3 مراكز طبية لزراعة الأعضاء، ومنها مركز لزراعة الكبد بمجمع الإسماعيلية الطبى التابع لهيئة الرعاية الصحية فى محافظة الإسماعيلية.

واستكملت هيئة الرعاية الصحية بإعلان هيئة الرعاية الصحية عن إطلاق فعاليات مبادرة "اعرف طبيب أسرتك"، للتوعية بآليات التسجيل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل وأهمية الفحص الطبى الشامل المجانى للمنتفعين بالأقصر، ونجاح الفريق الطبى بمستشفى إيزيس التخصصى للنساء والولادة بمحافظة الاقصر فى إجراء عمليات غير مسبوقة لحالات المشيمة المتقدمة placenta previa، تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأشارت رعاية نيوز إلى نجاح قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى حورس التخصصى بأرمنت بالأقصر، من استئصال عدد من الجلطات بالذراع الأيسر لسيدة تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، الانتهاء من ميكنة 100% من خدمات مراكز ووحدات صحة الأسرة بمحافظة بورسعيد، وبدء إدارة رضاء المنتفعين بهيئة الرعاية الصحية لتدريب عملى لـ 570 طالب من "الخدمة الاجتماعية" داخل 46 منشأة تابعة للهيئة ببورسعيد والإسماعيلية، إضافة إلى إطلاق فعاليات البرنامج التدريبى على تطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.

واختتمت رعاية نيوز هيئة الرعاية الصحية بالإعلان عن نجاح عدد من العمليات الدقيقة بمحافظة الإسماعيلية ثالث محافظات منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى شملت نجاح عملية دقيقة لإصلاح اعوجاج حاد وتشوهات العمود الفقرى لأول مرة بمستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات المتخصصة، ونجاح أول قسطرة طرفية لعلاج انسداد الشرايين بمجمع الإسماعيلية الطبى.

يذكر أن "رعاية نيوز"، هى دورية إخبارية تصدر بشكل أسبوعى عن إنجازات وفعاليات وأنشطة الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة على المستويين المحلى والدولى، وذلك إيمانا منها بضرورة إبراز الإنجازات والحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية للنشر والتوعية بأهم خدماتها والرعاية الصحية التى تهم المواطن المصرى للانتفاع بها، إضافة إلى دحض الشائعات فى حال ظهورها والتى قد تثير الذعر والبلبلة بين المواطنين وتثير الرأى العام لغياب المعلومات الصحيحة الموثوقة من قنواتها الرسمية، وخاصة فى المجال الصحى الذى يعد أهم المجالات التى تمس حياة المواطن المصرى وسلامته وصحته.

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