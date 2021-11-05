مشهد مشرف للكرة المصرية.. هدوء وتنظيم في دخول الجماهير مباراة القمة

في مشهد مشرف للكرة المصرية، شهد دخول الجماهير مباراة الأهلي والزمالك التي تنطلق بعد قليل ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدورى الممتاز، هدوء وتنظيم تام بسبب الإشراف المحكم والمتكامل من شركة "تذكرتي".

وقامت شركة تذكرتي بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على المشجعين قبل دخول ملعب إستاد القاهرة.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الثامن من مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري.

وأشاد الجمهور والمراقبون بالتنظيم الرائع وعملية دخول جماهير الفريقين التي تمت دون مشاكل ودون أي خروج عن النص.

ونجحت شركة "تذكرتي" في الخروج بعملية دخول الجماهير مدرجات إستاد القاهرة إلى بر الأمان بفضل إتباع الإجراءات السليمة التي منحت كل مشجع يحمل الـ"فان آي دي" الحق في حضور المباراة دون أي إعتراض أو مشاكل.

وكانت شركة تذكرتي قد اصدرت، بياناً هاماً وضّحت من خلاله البوابات المخصصة في استاد لقاهرة الدولي لدخول جماهير الأهلي والزمالك، خلال قمة الكرة المصرية ، وجاء نص البيان كالتالي: جماهير كرة القدم الكرام يرجي العلم ان دخول مشجعي نادي الزمالك سيكون من بوابه "شارع النصر" و دخول مشجعي نادي الأهلي سيكون من بوابه "آل رشدان". نتمني لكم جمعياً مبارة رائعة!.