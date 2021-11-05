على معلول يحرز الهدف الثانى للأهلى من ضربة جزاء

أحرز علي معلول الهدف الثاني لفريق الاهلي في مرمي الزمالك في الدقيقة 20 من عمر مباراة الفريقين المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة الـ 3 للدورى. واعلن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل المباراة والذي يضم كل من : حراسة المرمي : محمد الشناوي خط الدفاع : علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - أكرم توفيق خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - أليو ديانج خط الهجوم : بيرسي تاو - ومحمد شريف - محمد مجدي قفشة فيما أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك تشكيل المباراة والذي يضم كل من : حراسة المرمي : محمد أبو جبل خط الدفاع : حمزة المثلوثي ، محمود علاء ، محمود الونش ، احمد فتوح خط الوسط : طارق حامد ، امام عاشور خط الهجوم : أوباما ، زيزو ، اشرف بن شرقي ، عمر السعيد ويدخل الأهلي والزمالك المباراة ويحمل كل منهما 6 نقاط في رصيده بجدول الدوري، من مباراتين، حيث فاز الأهلي علي كل من الإسماعيلي والبنك الأهلي في الجولتين الاولي والثانية، بينما فاز الزمالك علي كل من انبي وطلائع الجيش في ذات الجولتين.

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