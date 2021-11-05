/659889/جمهور-الأهلي-قبل-انطلاق-القمة-123-أنا-ناوي-أنا-ناوي-محمود-علاء-أهلاوي

شهد ملعب ستاد القاهرة الدولي على العديد من الأحداث من قبل الجمهور، قبل انطلاق القمة الـ 123 بين النادي الأهلي والزمالك والتي تجمعهم اليوم في لقاء الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقبل انطلاق المباراة بلحظات جاء جمهور النادي الأهلي بهتاف يفير فيه التكهنات لجمهور ولاعبي الزمالك قبل انطلاقة القمة، لمدافع القلعة البيضاء محمود علاء.

وجاء هتاف النادي الأهلي كالتالي: "أنا ناوي أنا ناوي محمود علاء أهلاوي".

ويجمع لقاء اليوم بين الأهلي والزمالك للمرة الـ 123 والتي تعتبر أكب وأقوى منافسات الكرة المصرية على مر التاريخ.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل .

الدفاع : محمود علاء ، محمود حمدي الونش ، حمزة المثلوثي وأحمد فتوح .

الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، يوسف إبراهيم أوباما، أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة ومحمد أشرف روقا ومصطفى فتحي وإسلام جابر ومحمد أوناجم وسيف الدين الجزيري.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك:

محمد الشناوي

معلول - بانون - أيمن أشرف - أكرم

السولية - ديانج - حمدي فتحي

أفشة - محمد شريف - بيرسي تاو

وشهدت مدرجات ستاد القاهرة الدولي توافد جمهور ومناصري قطبي الكرة المصرية، قبل انطلاق المباراة بما يقرب من أربع ساعات من انطلاقة المباراة المرتقبة بين الفريقين.

وتبث المباراة على شبكة قنوات أون تايم سبورت اتش دي، بتعليق صوتي كلا من الدولي المصري مدحت شلبي، على القناة الصوتيه الأولى، وحاتم بطيشة على القناة الصوتية الثانية.

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والزمالك، في الساعة الثامنة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الفريقين اليوم وهما متساويان في رصيد النقاط، ولكن النادي الأهلي يتقدم في المركز الثاني بفارق الأهداف، في حين يأتي الزمالك خلفه في المركز الثالث بفارق هدف.

طاقم حكام مباراة القمة 123:

محمد عادل حكما للساحة

أحمد حسام طه ويوسف البساطي مساعدان

أمين عمر حكما رابعا

أحمد الغندور حكما للفيديو

عبد العزيز السيد مساعدا حكم الفيديو

سامي هلهل مساعدا احتياطيا