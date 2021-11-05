أوركسترا النور والأمل تحيي افتتاح مباراة القمة في استاد القاهرة

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قدمت أوركسترا النور والأمل فقرة فنية باستاد القاهرة الدولي قبل مباراة القمة المرتقبة بين الزمالك والأهلي، المقرر لها الثامنة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

دوت الخليج يرصد إحياء أوركسترا النور والأمل فقرة فنية قبل مباراة القمة.

الأوركسترا تبدء فقراتها بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية

وحرصت الأوركسترا على بدء فقراتها بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وبعدها قامت بعزف بعض المقطوعات الموسيقية المتنوعة قبل وصول الفريقين لملعب المباراة.

وتُعد أوركسترا النور والأمل أول فرقة موسيقية من الكفيفات اللائي تحدين الإعاقة بالفن بين عزف الموسيقى والغناء وأقامت الأوكسترا العديد من الحفلات حول العالم حيث زار الفريق 27 دولة، من بينها 15 دولة عربية، بالإضافة إلى 5 دول أوروبية و5 آسيوية.

أوركسترا النور والأمل

ويذكر أن عازفات اوركسترا النور والأمل النوتة الموسيقية بطريقة برايل، ويتمتعن جميعهم حسبما أوضح مدير الأوركسترا في تصريحات السابقة بقدرتهن على حفظ السيمفونيات الموسيقية بطريقة سريعة تفوق قدرته هو.

الأوركسترا تأسست عام 1961، عندما طرحت سمحة الخولي رئيس الأكاديمية المصرية للفنون، وعميد معهد الكونسرفاتوار سابقًا، فكرة إنشاء فريق موسيقي لإعداد الكفيفات لتعلم العزف الكلاسيكي وتتكون عن مايزيد على 34 مليون عازفة.

أيتن عامر تتوقع فوز الأهلي في مباراة القمة

من جانبه، علق عدد من نجوم الفن المصري على المباراة قبيل انطلاقها، منهم من توقع نتيجتها كالفنانة أيتن عامر، حيث غردت عبر حسابها الرسمي على «تويتر» قائلة: "2/1 للأهلي بإذن الله ونفرح بقى".

وتابعت: " أنتوا متوقعين ايه".

و توقع نجم مسرح مصر الفنان محمد انور نتيجة مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك حيث كتب أنور عبر حسابه علي تويتر": "‏هتستغربو كلامي ده بس ان شاء الله الاهلي هيكسب الزمالك ١/٤ طبعا لو ده محصلش هعدلها بعد الماتش واقول اني توقعت صح"

يوسف الشريف يدعو لعدم التعصب

فيما دعى النجم يوسف الشريف إلى عد التعصب قائلًا: "مباراة القمة لا للتعصب".

هذا وقد علق الإعلامي المصري عمرو أديب على مباراة الأهلي والزمالك، المقرر انطلاقها اليوم الجمعة في الثامنة مساءً ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز المصري.

عمرو أديب يتوقع فوز الزمالك في مباراة القمة

وتوقع أديب فوز الزمالك، حيث غرد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلًا: "‏بالورقة والقلم الزمالك يكسب بعون الله النهاردة، بالتاريخ والاحصائيات الاهلى يكسب النهارده".

وتابع: "طب ايه العدل ؟ الورقه والقلم تكسب طبعًا، لاعيبة الزمالك أفضل فى كل المراكز يارب ادينا على قد قوتنا ونيتنا".

مباراة القمة

وتقام المباراة بحضور جماهيري لأول مرة منذ فترات كبيرة وهو المميز الديربي اليوم، حيث كانت تقام اللقائات بدون حضور جماهيري، وأخر حضور للجماهير بمباراة القمة كان لقاء السوبر المصري 2019 بملعب برج العرب وأنتهت نتيجته بفوز الأهلي 3/2.