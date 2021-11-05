/659895/زيارة-برلمانية-لمستشفى-الثدي-بالمعهد-القومي-الأورام-بالتجمع-الأول

قامت النائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا والنائبة نشوي رائف عن محافظة أسيوط ، والنائبة عبير جمال عن محافظة بني سويف، بزيارة لمستشفى الثدي بالمعهد القومي للأورام بالتجمع الأول لتفقد أعمال تطوير وإنشاءات مستشفى الثدي بالتجمع الأول التابع للمعهد القومي للأورام، تحت رعاية الدكتور حاتم أبوالقاسم عميد المعهد القومي للأورام.

وخلال الزيارة، استمع أعضاء مجلس النواب لشرح تفصيلي من الدكتور عماد شاش مدير المستشفى حول سير أعمال تطوير مستشفى الثدي، موجهين بضرورة الالتزام بالجدول الزمني الذي تم إعداده مسبقًا، لتقديم إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، ووجه أعضاء مجلس النواب باستكمال تجهيز المستشفى بالأجهزة الحديثة، وفقًا لأحدث المواصفات العالمية، كما وجه أعضاء مجلس النواب بسرعة الاستعداد لتشغيل المستشفى بكامل طاقته الاستيعابية في أسرع وقت ممكن، حتى تمارس دورها المأمول في خدمة المواطنين.

مستشفى الثدي تعُد أول مستشفى مُتخصص لعلاج سرطان الثدي بالمجان، ومنذ عام 2013 تم استقبال 480 ألف مريض بالعيادات الخارجية، وتم إجراء 150 ألف جلسة علاج كيماوي، و11 ألف عملية جراحة ثدي، وتشمل أعمال التطوير زيادة عدد العيادات الخارجية من 5 إلى 16، وزيادة عدد الكراسي في قسم العلاج الكيميائي، ليصبح العدد 55 كرسي بدلاً من 24 كرسي، وسوف تزيد مساحة انتظار العيادات الخارجية وقسم العلاج الكيميائي، فضلاً عن إنه من المقرر استحداث قسم العلاج الإشعاعي وزيادة الطاقة الاستيعابية والأجهزة الطبية الحديثة بقسم الأشعة التشخيصية.

كما تقدم أعضاء مجلس النواب بطلب ثلاث قوافل طبية لمحافظات قنا وأسيوط وبني سويف من اد خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة وكذلك وجود سيارة (جهاز ماموجرام) بالقوافل، موجهين الشكر والتقدير لإدارة المستشفي والعاملين بها متمنين الشفاء العاجل للمرضي.