/659901/القمة-123-مصطفى-فتحي-يسجل-الهدف-الأول-للزمالك-بزاوية-قاتلة-للأهلي-فيديو

نجح مصطفى فتحي مهاجم نادي الزمالك بالعودة في نتيجة المباراة للزمالك في الدقيقة الـ 51 من عمر المباراة من تسجيل الهدف الأول للقلعة البيضاء، من خلال تسديدة من الخارج أقصى يسار محمد الشناوي.

سجل النادي الأهلي في الشوط الأول من لقاء الزمالك ثلاثة اهداف وخرج من اللقاء بشباك نظيفة، عن طريق أليو ديانج، وعلى معلول ومحمد شريف، في لقاء يجمع الفريقين في الدوري المصري الممتاز، ويشهد على اللقاء ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح محمد شريف مهاجم النادي الأهلي من تسجيل الهدف الثالث للنادي الأهلي في شباك الزمالك في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف محمد شريف في الدقيقة الـ 25 من عمر المباراة من خلال كرة عرضية بمهارة رائعة من عمرو السولية من جهة اليسار قابلها محمد شريف بتسديدة من داخل منطقة الــ 6 ياردات مرت أعلى أبو جبل وسكنت الشباك.

https://twitter.com/HDLS99/status/1456690488380112907?s=20

وسجل الدولي التونسي علي معلول الهدف الثاني للنادي الاهلي في شبام الزمالك في الدقيقة 20 من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء، بعد عرقلة جاء بها من مجهود فردي.

الدوري المصري : الاهلي 2 - 0 الزمالك | هدف علي معلول



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pic.twitter.com/J1yCeaxhta — اهداف المباريات HD #حساب_جديد (@ggo_ll3) November 5, 2021

نجح الدولي المالي أليو ديامج من المساهمة بشكل كبير من تسجل الهدف الأول في المباراة لثالح النادي الأهلي في شباك الزمالك في الدقيقة الـ 15 من عمر المباراة، من خلال تسديدة من الخارج ترتطم بالمدافعين والقائم العلوب وفي ابو جبل وتسكن الشباك.

📽 ديانج والهدف الأول 🔥⚽️pic.twitter.com/sQRLoNO5aF — Ahly Insider (@AhlyInsider) November 5, 2021

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقبل انطلاق المباراة بلحظات جاء جمهور النادي الأهلي بهتاف يفير فيه التكهنات لجمهور ولاعبي الزمالك قبل انطلاقة القمة، لمدافع القلعة البيضاء محمود علاء.

وجاء هتاف النادي الأهلي كالتالي: "أنا ناوي أنا ناوي محمود علاء أهلاوي".

ويجمع لقاء اليوم بين الأهلي والزمالك للمرة الـ 123 والتي تعتبر أكب وأقوى منافسات الكرة المصرية على مر التاريخ.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل .

الدفاع : محمود علاء ، محمود حمدي الونش ، حمزة المثلوثي وأحمد فتوح .

الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، يوسف إبراهيم أوباما، أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة ومحمد أشرف روقا ومصطفى فتحي وإسلام جابر ومحمد أوناجم وسيف الدين الجزيري.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: معلول - بانون - أيمن أشرف - أكرم

خط الوسط: السولية - ديانج - حمدي فتحي

خط الهجوم: أفشة - محمد شريف - بيرسي تاو

وشهدت مدرجات ستاد القاهرة الدولي توافد جمهور ومناصري قطبي الكرة المصرية، قبل انطلاق المباراة بما يقرب من أربع ساعات من انطلاقة المباراة المرتقبة بين الفريقين.

وتبث المباراة على شبكة قنوات أون تايم سبورت اتش دي، بتعليق صوتي كلا من الدولي المصري مدحت شلبي، على القناة الصوتيه الأولى، وحاتم بطيشة على القناة الصوتية الثانية.