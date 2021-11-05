/659903/النائبة-أمل-زكريا-الدولة-المصرية-تسير-بخطوات-ثابته-في-عهد-الجمهورية-الجديدة

أشادت النائبة الدكتورة أمل زكريا قطب عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بوتجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحكومة بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديدة اعتباراً من شهر ديسمبر القادم لبداية العمل لفترة تجريبية لمدة 6 شهور، وذلك عقب انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمقار ومنشآت الحي الحكومى.

وقالت النائبة أمل زكريا قطب، في تصريحات صحفية للمحرريين البرلمانيين، اليوم الجمعة، إن العاصمة الإدارية الجديدة تتميز وتتمتع باحتوائها على منشآت غاية في الاهمية كـ"الحي الدبلوماسي وبوابات العاصمة ومساجد الشهداء والنصب التذكاري وساحة الشعب وحديقة الشعب وساري العلم ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الرياضية"، فضلا عن "مشروعات الأحياء السكنية ومنشآت الوزارات بالحي الحكومي البالغ عددها 34 منشأة، بالإضافة إلى مبنى مديرية أمن العاصمة ومبنى الإدارة والتشغيل ومباني السنترال وحي المال والأعمال ومدينة المعرفة والمحطة المركزية للحافلات ومركز مصر الثقافي الاسلامي"، بالاضافة الي "مسجد الفتاح العليم أحد مساجد القاهرة ذات الطراز المعماري الإسلامي الحديث والمميز والذي يقع في مدخل العاصمة الإدارية على الطريق الدائري الأوسطي".

وأضافت نائبة مستقبل وطن، أن الدولة المصرية تدخل بخطوات ثابته في عهد الجمهورية الجديدة مع بدء الانتقال الفعلي للحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، التي تعتبر بمثابة إعجاز غير مسبوق في تاريخ مصر.

وتابعت النائبة امل زكريا قطب، بكل تأكيد سوف تسهم عملية تواجد الوزارات والهيئات الحكومية بجوار بعضها البعض وفي مكان واحد ومجهز باحدث التقنيات والامكانيات الحديثة التكنولوجية المتطورة في إنجاز مصالح المواطنين في وقت قياسي غير مسبوق، بالاضافة الي شعور المواطن باريحية شديدة في التعامل مع مواظفيين حكوميين متدربين علي التكنولوجيا الحديثة .

كان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن الرئيس السيسي قد وجه الحكومة بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديدة اعتباراً من شهر ديسمبر القادم لبداية العمل لفترة تجريبية لمدة 6 شهور.