القمة 123.. زيزو يعود بالزمالك ويسجل الهدف الثاني ليقلص الفارق أمام الأهلي«فيديو»

/659907/القمة-123-زيزو-يعود-بالزمالك-ويسجل-الهدف-الثاني-ليقلص-الفارق-أمام-الأهليفيديو
عاد الزمالك في نتيجة المباراة أمام النادي الأهلي، ليسجل الهدف الثاني له في اللقاء ويقلص الفارق لـ 5/2، عن طريق أحمد سيد زيزو، من خلال ركلة جزاء، في الدقيقة الـ 79 من عمر المباارة على يسار محمد الشناوي.
🎥⚽️ احمد سيد زيزو يسجل هدف الزمالك الثاني#الاهلي_الزمالك#الزمالك_الاهلي— أخبار الكورة المصرية (@masrkora) November 5, 2021
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سجل الدولي التونسي علي معلول الهدف الثاني له في لقاء اليوم والهدف الخامس للنادي الأهلي، في الدقيقة الت 64 من عمر المباراة من خلال ركلة جزاء، على يمين محمد أبو جبل حارس مرمى القلعة البيضاء.
علي معلول يسجل رغم وجود كرتين في الملعب— ميديا كورة مصر 🇪🇬 (@koramasr1) November 5, 2021
تابع : @masrkora#الاهلي_الزمالك#الزمالك_الاهلي pic.twitter.com/wo6mAnK8r4
ضرب الدولي الماتلي اليو ديانج لاعب خط الوسط بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف الرابع للنادي الأهلي بعد مرور دقيقة على هدف الزمالك من مصطفى فتحي، من تسديدة قوية اعلى زاوية محمد أبو جبل في الزاوية اليمنيى.
هدف الاهلي الرابع ديانج صاروووووخ 🔥🦅❤️ pic.twitter.com/uqyK7pEOd1— عالم الاهلي 🦅❤️ (@AhIy0) November 5, 2021
نجح مصطفى فتحي مهاجم نادي الزمالك بالعودة في نتيجة المباراة للزمالك في الدقيقة الـ 51 من عمر المباراة من تسجيل الهدف الأول للقلعة البيضاء، من خلال تسديدة من الخارج أقصى يسار محمد الشناوي.
هدف مصطفى فتحي— المايسترو الرياضي (@maestrooreyadi) November 5, 2021
⚽️⚽️#مباراة_القمة #الاهلي_الزمالك#الزمالك_الأهلي
pic.twitter.com/U9ddg8cNYJ
سجل النادي الأهلي في الشوط الأول من لقاء الزمالك ثلاثة اهداف وخرج من اللقاء بشباك نظيفة، عن طريق أليو ديانج، وعلى معلول ومحمد شريف، في لقاء يجمع الفريقين في الدوري المصري الممتاز، ويشهد على اللقاء ملعب ستاد القاهرة الدولي.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
ونجح محمد شريف مهاجم النادي الأهلي من تسجيل الهدف الثالث للنادي الأهلي في شباك الزمالك في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.
محمد شريف
وجاء هدف محمد شريف في الدقيقة الـ 25 من عمر المباراة من خلال كرة عرضية بمهارة رائعة من عمرو السولية من جهة اليسار قابلها محمد شريف بتسديدة من داخل منطقة الــ 6 ياردات مرت أعلى أبو جبل وسكنت الشباك.
https://twitter.com/HDLS99/status/1456690488380112907?s=20
وسجل الدولي التونسي علي معلول الهدف الثاني للنادي الاهلي في شبام الزمالك في الدقيقة 20 من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء، بعد عرقلة جاء بها من مجهود فردي.
الدوري المصري : الاهلي 2 - 0 الزمالك | هدف علي معلول— اهداف المباريات HD #حساب_جديد (@ggo_ll3) November 5, 2021
في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1
pic.twitter.com/J1yCeaxhta
نجح الدولي المالي أليو ديامج من المساهمة بشكل كبير من تسجل الهدف الأول في المباراة لثالح النادي الأهلي في شباك الزمالك في الدقيقة الـ 15 من عمر المباراة، من خلال تسديدة من الخارج ترتطم بالمدافعين والقائم العلوب وفي ابو جبل وتسكن الشباك.
📽 ديانج والهدف الأول 🔥⚽️pic.twitter.com/sQRLoNO5aF— Ahly Insider (@AhlyInsider) November 5, 2021
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
جمهور الفريقين في المباراة:
وقبل انطلاق المباراة بلحظات جاء جمهور النادي الأهلي بهتاف يفير فيه التكهنات لجمهور ولاعبي الزمالك قبل انطلاقة القمة، لمدافع القلعة البيضاء محمود علاء.
وجاء هتاف النادي الأهلي كالتالي: "أنا ناوي أنا ناوي محمود علاء أهلاوي".
ويجمع لقاء اليوم بين الأهلي والزمالك للمرة الـ 123 والتي تعتبر أكب وأقوى منافسات الكرة المصرية على مر التاريخ.
وشهدت مدرجات ستاد القاهرة الدولي توافد جمهور ومناصري قطبي الكرة المصرية، قبل انطلاق المباراة بما يقرب من أربع ساعات من انطلاقة المباراة المرتقبة بين الفريقين.
وتبث المباراة على شبكة قنوات أون تايم سبورت اتش دي، بتعليق صوتي كلا من الدولي المصري مدحت شلبي، على القناة الصوتيه الأولى، وحاتم بطيشة على القناة الصوتية الثانية.
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