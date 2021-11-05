فى رئاستها لمجلس السلم الإفريقى.. مصر تدعو لحماية المدنيين فى الصراع المسلح

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور محمد جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقى، اليوم الجمعة، جلسة مجلس السلم والأمن الإفريقى الأولى تحت الرئاسة المصرية الحالية للمجلس، والتى خصصت لمناقشة موضوع حماية الأطقم والمنشآت الطبية فى أوقات الصراعات المسلحة.





وأكد الدكتور محمد جاد، خلال الجلسة، على ضرورة توفير الحماية اللازمة للأطقم والمنشآت الطبية بما يمكنهم من القيام بالدور المحورى المنوطين به. وأوضح سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقى، أن استهداف الأطقم والمنشآت الطبية خلال أوقات الصراع يمثل انتهاكا لقواعد القانون الدولى الإنسانى. وشدد على ضرورة التزام جميع أطراف الصراعات المسلحة فى القارة الإفريقية بضمان حماية المدنيين وعدم التعرض للأطقم والمنشآت الطبية، والالتزام بقواعد القانون الدولى ذات الصلة وبما فيها قرار مجلس الأمن الدولى فى هذا الشأن رقم 2286 لعام 2016، والذى رعته مصر إلى جانب دول اليابان وإسبانيا ونيوزيلندا وأوروجواى، إبان العضوية المصرية فى مجلس الأمن الدولى.

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